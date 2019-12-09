Коррупция в Таджикистане цветет. А насколько лично вы коррумпированы? (ТЕСТ)

16:33, 9 декабряАвтор: Бахманер Надиров, Asia-Plus

Узнайте, насколько вы коррумпированы, выбрав варианты своих действий в типичных для Таджикистана ситуациях.

Фото: DW

Ежегодно 9 декабря по инициативе ООН отмечается Международный день борьбы с коррупцией.

По данным ООН, ежегодный объем взяток оценивается в один триллион долларов. Мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью. Эти средства составляют более пяти процентов глобального ВВП.

В Таджикистане коррупция стала естественной частью жизни. Настолько, что в некоторых ситуациях многие и не знают, что нарушают законы, решая вопрос деньгами или через личные связи.

В честь этого дня мы предлагаем несколько таких типичных ситуаций — с несколькими же вариантами действий.

Ну и, давайте узнаем, насколько вы коррумпированы.

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