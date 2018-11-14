Коррупция мешает развитию экономики Украины — МВФ

Из-за коррупции динамика роста экономики Украины существенно отстает от потенциальных темпов в условиях более стремительного роста ВВП развивающихся стран ЕС

Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман во время пресс-конференции в Киеве, передает Хвиля

«Безусловно, рост экономики на 3% в год лучше, чем снижение на 10%, которое Украина претерпела в 2015 году. Но, если посмотреть в контексте, то развивающиеся страны Европы сейчас растут в среднем на 4-5% год, что говорит о недостаточно быстром восстановлении Украины», — сказал он.

Более того, добавил представитель МВФ, Украине необходимо достичь более высоких темпов роста, чтобы восстановиться после спада в 2014-2015 годах.

По оценкам Фонда, одним из существенных факторов экономического отставания Украины является коррупция, которая ежегодно «съедает» примерно 2 п.п. роста ВВП.

«Если бы уровень коррупции в Украине был снижен до среднего уровня среди европейских стран, то реальный рост ВВП составил бы не 3%, а 5%. Более того, это изменило бы потенциал роста», — подчеркнул Люнгман.

В то же время, добавил он, не менее важной задачей является сохранение текущих темпов роста экономики, и для этого важно придерживаться сбалансированной фискальной политики, достичь снижения инфляции, как условия для снижения процентных ставок, а также расширение прямых иностранных инвестиций.

«Мы видим, что макроэкономическая ситуация понемногу стабилизируется. Но эта устойчивость все еще достаточно хрупкая: участники рынков продолжают беспокоиться, что произойдет, если финансовая стабильность будет потеряна», — объяснил он.

Как сообщалось ранее, совсем недавно МВФ и Украина достигли договоренностей по новой программе формата stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Заявление МВФ о новой программе последовало в течение часа после решения Кабмина повысить цены на газ в Украине на 23,5% с 1 ноября.

Программа продолжительностью 14 месяцев заменит утвержденную в марте 2015 года программу расширенного финансирования, которая истекает в марте 2019 года. Соглашение о 3,9 млрд долларов кредита утвердят после принятия госбюджета Украины на 2019 год.

Напомним, Европа отказала в помощи Украине, речь шла об огромной сумме.

Как сообщала Politeka, Украина больше не получит траншей от МВФ.

Также Politeka писала, что в 2019 году инфляция в Украине снизится с 10% до 7,5%.

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