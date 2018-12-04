Корпорации не спешат расставаться с долгами, показали данные мониторинга мировой экономики — Пронедра

За минувшие пять лет, начиная со второго квартала 2013-го, нефинансовыми корпорациями мира было аккумулировано в общей сложности свыше 16 триллионов долларов в виде чистой задолженности. На это указали расчеты, сделанные специалистами, представляющими вашингтонский Institute of International Finance.

Объем долга вышел в настоящее время на рекордно высокую отметку в 74,9 триллиона долларов. Это эквивалентно 92 процентам ВВП. Американские эксперты акцентировали внимание на том, что пять лет тому назад было 86, а в 2008 году — 77 процентов.

Учитывая иные разновидности задолженности, специалисты МВФ оценивают общий уровень долговой нагрузки в сумму 182 триллиона долларов. И они указывают при этом на то, что такие обязательства уже считаются рискованными. Оценки IIF свидетельствуют, что глобальная задолженность нефинансовой отрасли в целом (в т. ч. население и правительство) достигает отметки в 187 триллионов долларов — этот долг вырос на 30 триллионов долларов с декабря 2015-го, когда американский Федрезерв приступил к повышению процентной ставки.

Развитые государства мира отличаются немного более низкой нагрузкой по отношению к ВВП по сравнению со странами развивающимися — это 90,9 к 94,6 процента. Специалисты Institute of International Finance отмечают при этом, что подавляющие объемы нагрузки приходятся сегодня на корпорации из США и КНР.

Долги – наличные

Соотношение задолженности к ВВП в Китае достигает сегодня уже 163 процентов. И мы говорим здесь об одном из высочайших показателей во всем мире, если не принимать во внимание Гонконг с уровнем в 234,3 процента. Ближайший к китайскому показатель из крупных государств демонстрирует сейчас Франция — у нее 140 процентов ВВП. Между тем, корпорации из КНР, ценные бумаги которых вращаются сейчас на бирже, располагают большими ликвидными средствами — их задолженность только немногим больше чем вдвое выше объема данных «запасов».

Япония показывает в настоящее время такое же соотношение своего долга к наличным средствам. Во всех остальных государствах мира этот показатель заметно выше: в Штатах и России – более трех раз, в ФРГ — больше четырех, в Индии и Мексике — более пяти, а в Канаде — без малого семь.

«Что касается Америки, то более высокую нагрузку демонстрируют здесь прежде всего средние и небольшие структуры, — свидетельствуют данные мониторинга вашингтонских экономистов. — Соотношение задолженности к ВВП здесь при этом ниже, чем в Китае, — 72,5 процента. В Российской Федерации данный показатель достигает сегодня отметки в 48,8 процента, и он почти на три процента ниже, чем был год тому назад».

Невзирая на определенные улучшения условий заимствования, которые произошли за минувший год, китайские, американские, канадские и бразильские компании испытывают в настоящее время заметные сложности с покрытием своих долгов, констатировали представители IIF.

Доля корпораций, прибыли которых до выплат всех процентов и налогов меньше чем вдвое превышают объемы финансов, необходимых для успешного обслуживания долгов, самая высокая сейчас в Бразилии и Канаде – около 50 и в пределах 30 процентов соответственно.

В Индонезии, Соединенных Штатах, КНР, Индии и Турецкой Республике таких компаний примерно 20 процентов, а в России — меньше десяти.

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