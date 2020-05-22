Коронавирусный заем Украине. МВФ и Киев договорились о кредите $5 млрд

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Международный валютный фонд предварительно договорился с Украиной о выделении кредита в размере 5 млрд долларов на полтора года. Эти средства будут использованы для стабилизации экономики страны в условиях пандемии коронавируса.

В четверг вечером МВФ и украинское правительство достигли «соглашения на уровне персонала», это означает, что официальное решение о выделении кредита еще должен принять исполнительный совет МВФ. Это произойдет в ближайшие недели; как правило, руководящие органы МВФ одобряют соглашения, достигнутые на уровне персонала.

В заявлении МВФ сказано, что задача кредита — «помочь властям справиться с последствиями потрясений, вызванных Covid-19». «Благодаря ему, Украина сможет вернуться к росту и продолжить широкие реформы, когда этот кризис закончится», — сказано в сообщении МВФ.

Соглашение с МВФ было достигнуто сразу после того, как в четверг вечером президент Украины Владимир Зеленский подписал недавно принятый закон о банковской деятельности, который украинские журналисты назвали «антиколомойским». Он исключает возможность, что олигарх Игорь Коломойский вернет контроль над ранее принадлежавшим ему крупнейшим банком Украины — Приватбанком.

Принятие этого закона было одним из главных требований МВФ для выделения кредита Украине.

Падение экономики

Глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий рассказывал Украинской службе Би-би-си, что Киев может получить первый транш кредита Международного валютного фонда уже в начале июня. ПО словам Смолия, эти средства будут направлены на покрытие дефицита государственного бюджета.

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Глава НБУ также сказал, что сотрудничество с МВФ «открывает двери для получения дополнительного финансирования от Мирового банка, Европейской комиссии и правительств Канады и Японии».

«Если сложить это вместе, то может быть около 6-6,5 млрд долларов», — отметил Смолий.

На фоне распространения коронавируса Украина объявила карантин в середине марта. В апреле Национальный банк страны сделал прогноз, что по итогам года украинская экономика упадет на 5%, а следующем — вырастет на 4%. Однако в интервью Би-би-си Смолий уточнил, что эти предсказания были сделаны задолго до окончания кризиса из-за Covid-19, «когда ситуация была совсем другой».

«По нашим оперативным данным, например, индекс деловой активности в апреле снизился ниже 30 пунктов. То есть бизнес замер», — сказал глава Национального банка Украины.

Киев ослабляет карантин

Украина переживает пандемию коронавируса при относительно небольшом числе заболевших и умерших. Население страны составляет около 44 млн человек (без учета Крыма и неподконтрольных территорий на Донбассе), там зарегистрировано около 19,7 тыс. инфицированных Covid-19, 579 человек скончались.

На этой неделе украинские власти несколько ослабляют карантинные меры, с субботы в Киеве в обычном режиме начнет работать наземный общественный транспорт, пассажиропоток на котором был значительно ограничен с конца марта.

23 мая снова откроются некоторые магазины, а также спортивные и детские площадки. Метро в украинской столице заработает с понедельника, 25 мая.

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