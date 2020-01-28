Коронавирус VS Атипичная пневмония – Обзор блогов – Finversia (Финверсия)

Мировая экономика под угрозой.

Последние дни очень часто сравнивают нынешний коронавирус с атипичной пневмонией (SARS), которая вспыхнула в Китае в 2003 году и наделала тогда много шума. Проводятся разные параллели с тем временем, как та эпидемия повлияла на мировую экономику и рынки. На мой взгляд, не совсем корректно сравнивать эти вещи.

Во-первых, в 2003 году мировые рынки после 3-х лет снижения (такое тоже бывает), наконец-то начали разворачиваться наверх и весь негатив, связанный не только с вирусом SARS, уже был заложен в котировки. Сейчас же всё наоборот, рынки находятся в очень перегретом состоянии.

Во-вторых, нынешняя роль Китая в мировой экономике не сопоставима с той, что была в 2003 году. Тогда ВВП КНР составлял 4% от мирового ВВП, а сейчас 15%. Есть разница? Если распространение вируса быстро не остановят, то это приведет к существенному замедлению китайской экономики, и сильно отразится на всем мире. Достаточно просто хотя бы посмотреть, сколько китайские туристы тратили за рубежом тогда и сейчас (см. внизу). Колоссальная разница. И так во всех отраслях мирового хозяйства.

Так что нельзя недооценивать этот коронавирус. Если его не смогут побороть в ближайшее время, то мировая экономика и рынки могут очень сильно пострадать.

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Перевод англоязычных блогов – автор блога.

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