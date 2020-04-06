Коронавирус в Украине — Урок, который стоит запомнить — последние новости / НВ

6 апреля, 22:21

НВ Премиум

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Кризис, вызванный пандемией коронавируса, приучит нас к мысли, что равенство возможностей — это ключевой посыл современной демократии

Если вы посмотрите на статистику развития частной собственности в Западной Европе на протяжении 19−20 столетий, то ужаснетесь. В Британии, Швеции, Франции 1% населения владел до 60% всей частной собственности.

Этот тренд сумели переломить лишь две мировые войны в прошлом столетии, которые поспособствовали возникновению среднего класса, не желающего мириться с тем, что родовая знать с ее многомиллиардным наследством владеет почти всей экономикой.

Но вызовы остаются. И, как ни странно, коронавирус, принесший нам кризис, заставит также перезадумать всю нынешнюю систему капитализма.

Ни социал-демократы, ни либералы, ни консерваторы не спорят о том, как работает мировая экономика. Всем давно понятно: инвестиции — это хорошо, рабочие места — это хорошо, инновации и новейшие технологии — это хорошо. Вопрос в том, как перераспределяется прибыль из существующих бизнесов.

Пандемия коронавируса уравняла всех. Миллионы людей — на домашнем карантине. Никто не отдыхает на Мальдивах, никто не планирует майские в Альпах. Эта сложная горизонтальная связь, которую мы в Украине никак не могли ощутить из-за причудливых изгибов лестницы потребительского достатка в олигархической экономике, наконец, явилась нам при помощи коронакризиса.

Коронакризис уравнял людей в их базовых возможностях и стремлениях. Он всех поселил на какое-то время в общую коммунальную квартиру, где одни и те же люди жарят утром яичницу на общей кухне, а также сушат белье на веревках, протянутых между двумя старыми яблонями во дворе дома. Поэтому коронавирус выглядит как старый, убежденный социал-демократ, идеологически сформировавшийся на дискуссиях в общедоступной прессе — в еженедельном журнале с вполне демократической ценой, в обычной ежедневной газете, которую вы найдете буквально на углу каждой улицы в Мюнхене, Копенгагене, Амстердаме или Осло.

В коммунальной квартире все равны, ведь у всех — одна кухня, одна ванная комната

Все это выглядит как перезапуск нашего понимания того, что такое капитализм и что такое демократия. Радоваться праву голоса на парламентских или президентских выборах было модно в 1920-х. Сейчас это аксиома любого нормального конституционного строя. Демократия — шире и глубже института избирательного права.

Когда итальянский врач в Милане выбирает, кому из пациентов он предоставит дефицитный аппарат искусственной вентиляции легких, он должен быть демократом. Он не может спасать 40-летних за счет 80-летних. Ему хочется спасти всех, кто заболел covid-19. Это — ключевой посыл демократии.

Демократия — это о том, чтобы спасти от бед всех, кто в этом нуждается. Конечно, можно разделить общество на отдельных физических лиц и посчитать их вклад в ВВП, их вклад в налоговую выручку государства и прочие экономические индикаторы. Но это будет все та же старая картинка из 19 века, которая привела к кризису элитарности, выходом из которого стали две мировые войны прошлого столетия.

У нынешнего столетия — своя мировая война. Я приведу пример из современной истории США. Всю политическую борьбу в США обычно представляют как борьбу между демократами и республиканцами. Однако это консервативное и довольно узкое определение. Американская борьба — это борьба между Техасом и Уолл-стрит против Калифорнии и Восточного побережья. Это борьба между нефтью и банками против технологий и всеобщего медицинского, образовательного обеспечения.

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