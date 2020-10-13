Коронавирус в Украине — Степанов заявил, что экономика страны не переживет еще одного полного локдауна — Степанов уточнил, может ли в Украине быть еще один локдаун из-за коронавируса — новости NEWSONE.UA

Размещено: 13.10.2020

Максим Степанов. Фото: zoda.gov.ua

Экономика Украины не переживет еще один полный локдаун из-за коронавируса, как этой весной.

Такое мнение выразил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала ICTV накануне, 12 октября.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается, а нагрузка на медицинскую систему растет. Сейчас в больницах лежат около 20 тысяч пациентов с COVID-19.

На фоне этого Степанов анонсировал, что Минздрав попросит правительство ужесточить правила карантина.

«Речь не идет о полном локдауне, потому что страна просто не выдержит полного локдауна. Прежде всего это отмена массовых мероприятий», — объяснил он.

С его слов, в «красной» зоне проведение мероприятий запретят полностью, в «оранжевой» разрешат собираться группами до 20 человек, в «желтой» — до 30-ти, а в «зеленой» — до 50-ти.

Как сообщал NEWSONE ранее, Министерство здравоохранения будет рекомендовать правительству продлить общенациональный карантин в Украине до 31 декабря.

Источник: newsone.ua





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