Коронавирус в Украине — что отпугивает инвесторов — новости Украины / НВ

3 июля, 19:27

НВ Премиум

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Украина должна быть хорошим местом для ведения бизнеса, но суровая реальность показывает, что это не так

Так как же институциональные инвесторы смотрят на Украину? Большинство опросов показывают, что портфельные инвестиции в Украине, как правило, долгосрочны, по крайней мере, растянуты во времени, и имеют фиксированный доход. Это отражает тот факт, что инвесторы положительно относятся к кредитованию — что можно заметить по падению ставок и на локальном долговом рынке, и на рынке долгов в валюте. В этом смысле Украина превосходит ожидания уже около года. И все это в период президентства Зеленского.

Если вы сравните Украину с похожими на нее странами, она предложит стоимость с доходностью около 7%. Коэффициенты, по сравнению с показателями времен Евромайдана и 2015 года, заметно улучшились. Двойной дефицит исчез, по крайней мере, до COVID-19, дефицит счета текущих операций сократился до 1−2% ВВП, в этом диапазоне снизился и дефицит бюджета, госдолг сократился с 90% до 50%. Инфляция снизилась до однозначного уровня, и валютные резервы НБУ восстановлены примерно до $25 млрд, или 4−5 месяцев покрытия импорта. Эти соотношения в настоящее время выгодно отличают Украину от стран, вроде Египта, Беларуси, Пакистана, Шри-Ланки и Иордании.

COVID-19 создает множество проблем

Мы можем спорить о том, кто или что стоит за вышеупомянутыми улучшениями, но полагаю, что при бывшем президенте Порошенко были проведены серьезные макрореформы, со способными технократическими командами, собранными в НБУ, Министерстве финансов и Министерстве экономики. Зеленский изначально эти команды не трогал. С недавними перестановками произошли некоторые изменения, но основные экономические команды в НБУ, Минфине и Министерстве экономики остались. Они творили чудеса в обеспечении макростабилизации и реформе банковского сектора. Снимаю шляпу перед реформаторами.

COVID-19 создает множество проблем. Очевидно, что экономика из-за карантина внезапно остановилась. В результате реальный ВВП может снизиться за год на 5−10%.

Ожидается, что дефицит бюджета увеличится до 7−8% ВВП. Но это по сравнению с другими европейскими странами и теми, где рынок формируется. И я хотел бы просто отметить, что это свидетельство реформ, инициированных за последние пять лет, благодаря которым Украина не подверглась гораздо более серьезному воздействию.

До 2015 года и до проведения реформ, полагаю, что в случае удара, подобного COVID-19, Украина подверглась бы риску обвала валюты, банковского краха и кризиса государственного долга.

Этого не произошло. Гривня была относительно стабильной. Ни один банк не рухнул. Валютные резервы немного сократились, но не так резко, как могли бы. НБУ удалось снизить процентные ставки до рекордно низкого уровня, потому что теперь он пользуется доверием на рынке.

Если не будет второй волны, то украинская экономика оказалась в хорошем положении, чтобы потом прийти в норму.

Но я хотел бы подчеркнуть, что стойкость Украины во время кризиса COVID-19 во многом отражает тяжелую работу технократов в НБУ, Министерстве финансов и Министерстве экономики, а также в других ключевых министерствах. Послание Зеленскому — не раскачивайте лодку!

Что инвесторов сейчас беспокоит в Украине?

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