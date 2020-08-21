Коронавирус в США — что будет с долларом — последние новости / НВ

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Обычно я люблю писать. Каждое утро я встаю рано, делаю чашку кофе, надеваю наушники и с нетерпением жду возможности узнать, чем меня удивит подсознание. Но не в этот раз. Я ненавидел каждую минуту работы над этим материалом. На то есть много причин.

Работая, я несколько раз приближался к линии, за которую не хочу переходить, — к линии политики. Я редко обсуждаю политику даже с друзьями. Время от времени я провожу с детьми политические дискуссии (я стараюсь показать им все стороны). Я не разрешаю трансляции политических дебатов в коридорах моей компании. В них нет той интеллектуальной строгости, которая требуется для наших исследований. Они излучают нежелательную токсичность, ничего не решают, и никогда не меняют ничьего мнения.

Я блокирую большинство политических дискуссий в своей повседневной жизни и сосредотачиваюсь на вещах, срок годности которых превышает срок хранения перезревшего банана (например, книги). Но написание этой статьи было особенно болезненным, потому что заставило меня больше задуматься о негативных изменениях, которые происходят в стране, которую я люблю.

Зачем тогда это писать?

Я пишу не для того, чтобы выразить свое разочарование (я кричу об этом в подушку) или посоветовать, что нужно делать (для этого у вас есть говорящие головы по телевизору). Я действительно не хотел писать об американских ошибках, но у меня есть прагматическая причина: по мере того, как мир вокруг нас меняется, мы должны продолжать вносить изменения в наше портфолио. Коронавирус сжал годы изменений до месяцев. Возможно, это соломинка, которая сломала спину стареющего самоуверенного верблюда.

Я помню, как читал в январе о вирусе, поразившем Китай, и ловил себя на мысли: «Это проблема Китая. Подобные вирусы не попадают в США». Сегодня, рассматривая этот образ мышления, я понимаю, что он безумно наивен, пронизан высокомерием и очень опасен.

Если бы таким мышлением был заражен только я, было бы достаточно решить не делать этого снова или, может быть, лежа на диване, поделиться мыслями с психотерапевтом, а не писать об этом. Но такое высокомерное мышление заразило всю страну, а главное — правительство США. Я не говорю об американской реакции на вирус или противоречиях между свободой, коммерцией и общественным здоровьем. Я говорю о кое-чем другом.

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