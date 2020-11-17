Коронавирус в мире — в России рекорд смертности

За сутки в Российской Федерации скончалось рекордное количество зараженных коронавирусом — 442 человека.

Предыдущая максимальная смертность была зафиксирована 12 ноября — 439 человек за сутки, пишет Коммерсант.

За все время с начала пандемии в РФ скончалось 33 931 пациентов.

Больше всего умерших зафиксировали в Москве — 74 (всего 7 933), Санкт-Петербурге — 69 (4 620), Красноярском крае — 20 (858).

За сутки число новых случаев заражения коронавирусом составило 22 410 в 85 регионах. Накануне в стране был зафиксирован максимум с начала пандемии — 22 778. Общее число заразившихся достигло уже 1 971 013.

Регионы России с наибольшим количеством новых случаев:

Москва — 5882 (всего 522 456),

Санкт-Петербург — 2130 (85 873),

Московская область — 839 (98 306),

Нижегородская область — 407 (48 617),

Архангельская область — 351 (26 639).

Выздоровели 22 055 человек, а за все время — 1 475 904.

В Бурятии ввели на жесткие меры против коронавируса. С 16 ноября был объявлен двухнедельный локдаун. В регионе закрыты все торговые центры, кафе и рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы.

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В Кремле заявили, что вводить всероссийский карантин не планируется — решения будут принимать регионы.

Напомним, главный инфекционист Администрации президента США доктор Энтони Фаучи назвал выдающимся результатом новость об успешных испытаниях вакцины против коронавируса COVID-19 от биотехнологической фирмы Moderna.

Фаучи добавил, что вакцинация может начаться во второй половине декабря.

По состоянию на вторник в мире зафиксировано 55 021 938 случаев заражения COVID-19. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты распространения коронавируса от Центра системных исследований при Университете Джонса Хопкинса.

За сутки: 651 752 человека; умерли: 1 327 228 человек (10 089 за сутки); выздоровели: 35 349 444 человека (349 815 за сутки).

По состоянию на 17 ноября в Украине 557 657 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

В течение прошлых суток диагностировали 11 968 новых случаев COVID-19.

Также за минувшие сутки госпитализировали 1 610 человек, 159 — умерли от осложнений, 6 786 — выздоровели.

По данным Минздрава, за сутки осуществлено 67 127 тестирований (в частности методом ПЦР — 37 770, методом ИФА — 29 357).

За девять месяцев этого года экономика Украины рухнула на 5,5%, в основном вследствие весеннего локдауна, к концу года будут все 6%. За этой цифрой проседание целых отраслей, сокращение доходов семей, усилившийся разрыв между богатыми, спокойно пересидевшими локдаун в «зуме», и бедными, которые лишились либо работы, либо доходов, а нередко и того, и другого. Подробности в материале «Анархия — мать эпидемии».