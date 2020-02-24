коронавирус сильнее бьет по Западу, чем по России

Продолжение. Часть первая.

В первой части беседы эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Александр Лосев, генеральный директор УК «СПУТНИК УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ», назвал COVID-19 глобальным оружием ХХI века нового типа. Информационно-гибридным. При ограниченном распространении вируса и незначительном проценте заболевших, умерших, ущерб для китайской экономики от раскрутки мировой истерии получился колоссальным. Официальный представитель китайского МИДа Хуа Чуньин напрямую обвинила Вашингтон в раздувании мировой истерии и заявила, что предпринятые США меры посеяли панику. Однако эта истерия вокруг коронавируса боевым бумерангом вернулась из Китая на западные рынки и очень сильно ударила по самой мировой экономике, международной торговле, финансовым рынкам…

Достается и Штатам.

Эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Александр Лосев

ТАНЦЕВАЛИ, ВЕСЕЛИЛИСЬ…

— Весь мир в начале года обошло видео Илона Маска, танцующего на открытии своего завода по производству электромобилей под Шанхаем. Первого, кстати, за пределами США. Вскоре из-за вируса Маску пришлось временно закрыть завод.

— Котировки акций его «Теслы» в начале года «улетали в космос», но 5 февраля упали сразу на 21%. Это биржевой «кошмар и ужас».

Маску пришлось временно закрыть заводФото: REUTERS

— Кроме электромобильной Tesla пришлось временно останавливать работу своих предприятий в Китае и традиционным автокомпаниям — Ford, PSA Group, Nissan, Honda. А Hyundai — в Южной Корее, проблемы с поставкой комплектующих из КНР. В самом Китае за первую половину февраля продажи новых автомобилей упали на 92 процента! Отложены знаменитый Пекинский автосалон и этап «Формулы-1» в Шанхае.

— Крупные проблемы не только у автомобилестроителей. Китай — производитель смартфонов, в том числе Apple. Уже начались проблемы с выводом новой модели.

Apple объявила, что поставки iPhone по всему миру в ближайшее время будут временно сниженыФото: REUTERS

— Да, Apple объявила, что поставки iPhone по всему миру в ближайшее время будут временно снижены. Аналитики исследовательской компании Dun&Bradstreet подсчитали, что вспышка коронавируса в Китае и связанное с этим закрытие заводов и магазинов в регионах, затронутых COVID-19, скажется на деятельности 5 миллионов компаний по всему миру.

— Думаю, их будет больше. Потому что у каждой компании есть поставщики, свои товарные и производственные цепочки. Еще не до конца понятен эффект, насколько будут затронуты смежники, транспортники и предприятия розничной торговли.

Проблема еще и в том, что Поднебесная – не просто «мировая фабрика», но и гигантский рынок. Китайцы, например, обеспечивали 30 процентов потребления люксовых товаров. Те же Christian Dior, Givenchy, Gucci, Louis Vuitton…

— Недаром владелец мировой империи роскоши LVMH Бернар Арно, свекор нашей модели Натальи Водяновой, стал одной из первых жертв паники. Потеряв несколько миллиардов долларов, он лишился титула самого богатого человека планеты.

— Сейчас в Китае не до роскоши и не до развлечений. Страдают и Walt Disney, и Netflix, и McDonalds, и Starbucks. А это тоже мировая экономика. Если на 30 % выпадает спрос, снижаются транспортные перевозки, сфера услуг и т.д.

Закупки Китаем американских, японских и южнокорейских компьютерных чипов и компонентов микроэлектроники по объемам сопоставимы с китайским импортом нефти. Китайцы сами покупали много айфонов и другой продукции американских ИТ-гигантов. Сокращение бизнеса Apple, IBM, Microsoft и AMD из-за коронавируса и слабая финансовая отчётность за первый квартал 2020 года нанесут значительный удар по капитализации компаний технологического сектора и фондовому рынку в целом. Что скажется на доходах граждан США.

Если на 30 % выпадает спрос, снижаются транспортные перевозки, сфера услуг и т.дФото: GLOBAL LOOK PRESS

— Они-то здесь каким боком?

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«Кладбище домашних животных» в Ухане.Из-за коронавируса Ухань покинули 5 млн человек. А их домашние животные остались в городе-призраке

— В отличие от граждан России, 60% процентов американцев так или иначе вовлечены в операции с акциями, облигациями. Напрямую или через пенсионные, инвестиционные и прочие фонды. Эти доходы идут на потребление. Доля потребительских расходов в структуре ВВП США превышает 70%. И если американцы из-за коронавируса потеряют часть своего дохода на фондовых рынках и свои сбережения, то потребительский спрос сократится и экономика США может уйти в рецессию. Это уже серьезно!

— Выходит, коронавирус – оружие обоюдоострое, бьет и по Америке.

— Стратегии Сунь-цзы 2.5 тысячи лет! Проверена временем. Но дело не только в Америке. Приостановка работы китайских предприятий и карантинные ограничения бьют по горнодобывающим компаниям Австралии и Индии, по туристической индустрии Таиланда, Сингапура, Филиппин, Вьетнама и пр., по большинству мировых авиакомпаний, нефтяникам, производителям чипов и дисплеев в Южной Корее, Малайзии, техники — в Германии, Японии, Чехии, Венгрии и Польше, по большинству мировых автопроизводителей, зависящих от комплектующих из Китая… Всех и не перечислить. Индекс стоимости морских перевозок «Baltic Dry» опустился в феврале до исторического минимума. Международная торговля и грузоперевозки сокращаются. Мир к концу первого квартала ожидает определённый товарный дефицит. Но ещё опаснее общее замедление темпов роста мировой экономики.

УЩЕРБ ЗАЛЬЮТ ПЕЧАТАНЬЕМ НОВЫХ ДЕНЕГ

-А Китай?

— Он, конечно, тоже несет убытки. Но старается использовать ситуацию в своих интересах. Китайская экономика сталкивается со структурными проблемами и гигантским уровнем задолженности. Народный Банк Китая запускает программу дополнительной финансовой помощи на 1.2 трлн юаней (174 млрд долларов), которые пойдут на рефинансирование долгов. В любом ином случае подобная программа была бы в таких масштабах невозможна. Как и девальвация юаня, за которую США ранее объявляли Китай валютным манипулятором и вводили дополнительные тарифы и санкции.

Чтобы компенсировать экономические потери эмиссионными деньгами. Юань подешевел к доллару на 2.6%Фото: REUTERS

Но сейчас Пекин получил индульгенцию. Все же понимают тяжелую ситуацию с вирусом.

— Включили печатный станок?

— Да, именно. Чтобы компенсировать экономические потери эмиссионными деньгами. Юань подешевел к доллару на 2.6%. В любой другой ситуации американцы им этого не позволили бы! Китаю даже разрешено прекратить покупку Казначейских облигаций США. Климатическая повестка также на какое-то время исчезла с мировых радаров, что для Китая (и для России, как поставщика нефти, газа и угля) позитивно.

— Китай же называют главным загрязнителем планеты.

— Пострадавшим от китайского карантина корпорациям Кремниевой долины сейчас тоже не до технологической войны. Есть, наверняка, и другие плюсы, которые мы увидим позже.

— Ваш прогноз?

— Если мир имеет дело с не самым опасным вирусом (пока это выглядит так), то больше квартала экстремальная ситуация не продлится. Скорее всего, в марте вспышка в Китае начнёт сходить на нет, появятся лекарства от этого вируса, производство и международная торговля будут восстанавливаться в объёмах декабря прошлого года. В этом случае мировые потери составят примерно $250 -300 млрд., полувиртуальный фондовый рынок не в счёт. Не такие уж и большие деньги. Напомню, что, по подсчетам МВФ, торговая война США с Китаем в прошлом году нанесла ущерб в $850 миллиардов.

Учитывая, что Центробанк Китая запускает программу финансовой помощи объёмом 1.2 трлн юаней, а ФРС США продолжает печатать миллиарды долларов и раздавать их по низким ставкам и почти тоже самое делает ЕЦБ в еврозоне, основные потери от коронавируса будут компенсированы дополнительной денежной эмиссией.

КИТАЙСКИЙ УРОК ДЛЯ РОССИИ

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В опустевшем Ухане выпал снег.

— Китай – наш сосед. Министр финансов РФ Силуанов уже оценил потери от сокращения товарооборота с Поднебесной в 1 миллиард рублей ежедневно. На Дальнем Востоке резко взлетели цены на овощи, чеснок пропал… Как в целом история с вирусом ударит по нашей экономике?

— Россия в меньшей степени пострадает, чем Запад. Поскольку наша экономика пока несовершенна, мы не вовлечены в мировые цепочки создания товаров с высокой добавленной стоимостью, типа айфонов. Встроены в глобальную экономику больше на уровне базовых материалов. Поставляем миру то, без чего он прожить не сможет. Поэтому, кстати, нас не могут добить санкциями. Можно прожить без айфона, например, или даже без цифровой экономики. Потому что «цифра» на самом деле не может накормить людей, одеть, вылечить, обогреть, перевезти из дома на работу. «Цифра» — это несколько виртуальная вещь. А вот без нашей нефти, газа, металлов, удобрений миру никуда. Россию нельзя заблокировать без крайне негативных последствий для всего мира. Поэтому все западные санкции против нас носят скорее декларативный характер.

Власти России очень серьезно отнеслись к угрозе проникновения COVID-19 в страну. Приняли ряд строгих эпидемиологических мер. Так же серьезно руководству России надо сделать выводы из экономических потрясений, вызванных коронавирусом.

Первый вывод, как говорится, на виду. Увеличивать импортозамещение продуктов питания, прежде всего, в Сибири, на Дальнем Востоке.

— Рост цен на китайские овощи может заставить власти задуматься о дополнительной продбезопасности, заявил на Камчатке вице-премьер Юрий Трутнев.

— Ряд сетей ретейла уже объявил об увеличении площадей собственных теплиц. Это радует.

— Нет худа без добра…

— Пекин увеличивает закупки импортной свинины и мяса птицы. Для России там открывается доля рынка. Возможно, снизится браконьерство в наших лесах, поскольку китайцам запретили есть мясо диких животных. Возможно, снизится и вырубка леса, ведь граница на замке. Пока.

Если подойти разумно, из истории с коронавирусом можно получить выгоду.

Китай, конечно, нам друг и партнер. Но пора насыщать рынок собственными потребительскими товарами и производить запчасти для автомобилей и техники на российских предприятиях.

— Это ж позор, везти в Россию иголки, молотки, лопаты… Я отечественную чугунную сковородку для супруги найти не могу. В стране, где чугуна — хоть залейся! В магазинах одни китайские. Качество не то…

— Я был сильно поражен, что в продаже нет отечественных шахмат. В России, где всеобщая популярность шахмат десятилетиями способствовала интеллектуальному развитию, начиная со школьной скамьи, шахматы в магазинах – китайские или польские.

Китай называют главным загрязнителем планетыФото: GLOBAL LOOK PRESS

— Как и яблоки.

— Фигуры в руках невозможно держать. Они ужасны. Помню советские красивые наборы шахмат, пахнущие деревом и лаком. Эстетика игры не уступала интеллектуальным качествам. Как можно учить детей думать и играть с такими топорными фигурами?! Сами-то китайцы в шахматы не играют. У них своя игра – вэйци, знакомая нам по японскому названию го.

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А у тебя есть маска?.Маски — хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

Импортозамещение начинать надо было не с «хамона и пармезана», это товары не первой необходимости. А с того, что реально требуется людям. И с «импортозамещения» иностранных денег внутренними долгосрочными рублевыми инвестициями в нашу промышленность. В этом плане у России колоссальные возможности для роста и расширения экономики. Это несложно сделать, если направлять госсредства на создание инфраструктуры, причем, не только дорог и энергообъектов, но и производственных площадок, на которых можно развернуть технологические линии. И стимулировать бизнес финансировать создание и продвижение отечественных технологий, при необходимости закупать современные зарубежные технологии вместо импортных товаров. Любые технологии, которые обеспечат повышение производительности труда, любые, с помощью которых можно быстро начать создавать конкурентную и нужную продукцию.

Пусть это будут биотехнологии и медицинское оборудование, узлы и агрегаты для автомобилей, электрооборудование и системы связи, игрушки, одежда, мебель и фурнитура – абсолютно не принципиально, потому что стране нужно всё. Россия импортирует слишком много готовой продукции, оплачивая рабочие места и прибавочную стоимость иностранным производителям и корпорациям. Заодно появятся и новые предприятия, и рабочие места по всей стране.

— Провинция российская оживет.

— Нельзя зависеть от одной «мировой фабрики», которую легко закрывает какой-то коронавирус. Мир меняется. Это главный урок для России и всей глобальной экономики.

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