коронавирус опять рушит нефть и рубль

Парад локдаунов и фиаско AstroZeneca породили панику на рынках

Едва не пробив в марте психологическую отметку в $70 за баррель, цена нефти марки Brent накануне падала до $61. Драма со стоимостью сырья разворачивалась на фоне обозначенной дуэли между Джо Байденом и Владимиром Путиным. Однако давление США на Россию не главный фактор, толкающий цены вниз, уверены эксперты «БИЗНЕС Online». Росту препятствует крах надежд на победу над пандемией и восстановление добычи сланцевой нефти.



Накануне цена майского фьючерса Brent падала на 9% до $61,83 за баррель, и сегодня стоимость нефти продолжила снижение. Российская валюта на фоне дешевеющей нефти заметно ослабла, к закрытию Московской биржи в 19:00 она торговался на уровне 74,15 рубля за доллар

Фото: «БИЗНЕС Online»

Беспросветная неделя для нефти

Накануне цена майского фьючерса Brent падала на 9% до $61,83 за баррель, и сегодня стоимость нефти продолжила снижение. В последний раз цена Brent опускалась ниже $63 за баррель 3 марта, а максимального уровня в этом году достигала 11 марта — $69,7 за бочку. В последние пять дней цена черного золота снижалась медленно, а накануне случилась резкая коррекция.

Российская валюта на фоне дешевеющей нефти заметно ослабла, к закрытию Московской биржи в 19:00 она торговался на уровне 74,15 рубля за доллар. На открытии торгов утром в пятницу курс доллара почти не изменился, составив 74,3 рубля, курс евро также остался прежним — 88,62 рубля.

Вниз цены толкает развитие локдауна в Европе — с начала марта ряд западных стран (Дания, Австрия, Эстония, Италия, Франция, Германия, Испания) заявили о приостановке вакцинации в связи с возможными побочными эффектами. Кроме того, Украина, Болгария, Польша и Италия объявили о возобновлении жестких ограничений: прекращается работа общепита, школ и детских садов, театров и концертных залов. «Число людей, умирающих от COVID-19 в Европе, сейчас выше, чем в это время в прошлом году, что отражает широкое распространение данного вируса», — заявил директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге. На этом фоне перспективы восстановления спроса на нефть тают, что и отразилось на котировках (хотя ранее эксперты и предполагали, что сохранение квот на добычу нефти со стороны ОПЕК+ может поднять цены до $70 за баррель и выше).

Дополнительным фактором ослабления рубля стал рост напряженности в российско-американских отношениях: в среду президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он российского коллегу Владимира Путина убийцей, и заявил, что российскому президенту предстоит «заплатить» за вмешательство в американские выборы. Через несколько минут рубль подешевел к доллару сразу на 90 копеек, доллар вырос до 74 рублей впервые с 10 марта. Американские СМИ при этом сообщили, что администрация Байдена объявит санкции в отношении России уже на следующей неделе. Путин в четверг ответил Байдену словами «кто как обзывается, тот сам так называется» и пригласил американского президента на дебаты в прямом эфире.

Дополнительным фактором снижения цен на сырье также стало решение ФРС США сохранить ключевую ставку (0–0,25%) и продолжить увеличивать выкуп казначейских облигаций и ипотечных бумаг. Высокая доходность облигаций отвлекает спекулянтов с нефтяного рынка.

Кроме того, международное энергетическое агентство 17 марта опубликовало отчет, согласно которому доковидного восстановления спроса на нефть не следует ожидать раньше 2023 года, а спрос на бензин не вернется к уровню 2019 года уже никогда.



Отношения между США и Россией — это «один из главных драйверов» ситуации с ценами на нефть, полагает Шмаль. «Конечно, это тоже влияет на цены. Ну, может, не так сильно, как кому-то хотелось бы», — сказал эксперт

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«Вполне возможно, что стоимость упадет до 50 долларов за бочку»

Котировки обвалились накануне вследствие технического фактора — массового закрытия длинных позиций на сырьевом рынке, — рассказала нашему корреспонденту старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. «Внутридневное падение фьючерса на Brent составило 7,3 процента, барреля WTI — 7,4 процента. Цены продолжают снижаться, здесь уже рынок идет следом за тенденциями, и инвесторы выходят из позиций. Техническая картина позволяет рассчитывать на проход к 60,5 доллара за баррель Brent, если продавцы будут агрессивными и пробьют 62,5 доллара» — добавила Бодрова.

Председатель союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль согласен, что в падении цен на нефть отчасти виновата заочная пикировка между Путиным и Байденом, но есть и другие факторы. «Как только цены становятся достаточно высокими, оказывается рентабельной добыча сланцевой нефти в Соединенных Штатах. Было время где-то в середине прошлого года, когда они добывали по более 13 миллионов баррелей в день, а потом цены начали падать, и они сбросили добычу. В конце прошлого года она была на уровне 10–11 [миллионов баррелей в сутки]. Как видите, довольно большой спад», — указал эксперт.

Шмаль напомнил, что при цене нефти в $60–70 за баррель добывать сланцевую нефть становится выгодно, и рост добычи влияет на стоимость сырья. Оптимальная цена черного золота сейчас — около $60, подчеркнул Шмаль.

Отношения между США и Россией — это «один из главных драйверов» ситуации с ценами на нефть, полагает специалист. «Конечно, это тоже влияет на цены. Ну, может, не так сильно, как кому-то хотелось бы», — сказал собеседник издания.

Нельзя точно сказать, насколько глубоким будет нынешнее падение цен на нефть, но вполне возможно, что стоимость упадет до $50 за бочку, считает Шмаль. Такая цена устраивает многие российские компании, говорит он.

«Главное не в том, какими будут отношения Путина и Байдена. Если мировая экономика станет расти хотя бы на 2–3 процента, тогда и спрос появится», — подчеркнул эксперт.

«В конце прошлого года были позитивные надежды, когда начался процесс вакцинации и приняли достаточно неожиданное решение ОПЕК+ о том, чтобы не отпускать обратно уровень добычи, — напомнил директор центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин. — Ожидалось восстановление спроса, а на этом фоне нефть стала и привлекательным активом для людей на финансовых рынках, которые хотели подзаработать. Они еще больше подогрели цены и разогнали рынок выше фундаментальных факторов. А сейчас пошла корректировка, когда стало понятно, что идет третья волна пандемии, происходят массовые закрытия и локдауны и ситуация все больше напоминает прошлогоднюю. И становится понятно, что спрос на энергоресурсы до ожидаемых отметок не вернется. Все это начинает негативненько играть, плюс на это накладывается непростая ситуация с AstroZeneca, в которую все так верили. И снова здесь начинается игра тех людей, которые пытаются заработать на котировках, только теперь они играют уже в обратную сторону».

Что дальше будет происходить с ценами на нефть? Очевидного ответа нет. «Сколько еще стран объявят о локдауне? Как себя дальше покажут вакцины? Добавим сюда и подразгон цен финансовыми игроками даже на незначительных для рынка новостях. Может ли цена опуститься до 50 долларов? Да. Может подняться до 70? Да. Но, повторюсь, 60 долларов за баррель — это нормальный уровень в текущих условиях, и в пределах 10 долларов цены могут спокойно ходить без каких-то существенных изменений на рынке», — заключил Кулагин.

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