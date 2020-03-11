Коронавирус оказался миной США для Си Цзиньпина

Фото: Ju Peng/Xinhua/Globallookpress

Мировая экономика потихоньку втягивается в настоящий кризис. По оценкам экспертов, свою роль сыграла в том числе вспышка коронавируса в Китае. Причём, как указал в эфире учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев, паники можно было бы избежать, но вмешалась политика. Хубэйская группа, где, собственно, и было изначально зафиксировано распространение вируса, стала «миной» США для Си Цзиньпина. Они сыграли на руку американцам, которые воспользовались тем, что Китай закрылся, заметил он.

Мировая и российская экономика пережила самый настоящий «чёрный понедельник», после — «чёрный вторник». Для нашей валюты, несомненно, свою роль сыграло удешевление нефти. Договорится ли Россия с ОПЕК+ или нет — пока вопрос открытый. Тем не менее на мировой арене экономику «заражает» коронавирус. Распространение китайской заразы также отыгралось на экономических показателях.

Как отметил в эфире «Царьград.Главное» учредитель телеканала «Царьград» Константин Малофеев, сейчас на рынках можно действительно наблюдать начало кризиса. И именно коронавирус мог подтолкнуть ситуацию к такому сценарию, полагает он.







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По словам Малофеева, мировая истерика, связанная с эпидемией коронавируса, несоразмерна опасности, потому можно задаться вопросом: кому такая паника выгодна?

Здесь, отметил он, следует изучать обстоятельства с самого начала.

Фото: Царьград

«Началось всё это в Ухане провинции Хубэй — в самом центре Китая, где заправляют комсомольцы, так называемая хубэйская группа. И хубэйцы всегда были в оппозиции Си Цзиньпину. И отказ председателя КНР от передачи дальнейшей власти повлиял на то, что хубэйцы-комсомольцы посчитали себя обиженными. При этом надо понимать, что хубэйцы — это максимально близкие к американцам люди в Китае. А потому они, собственно говоря, начали разыгрывать эту историю.

На всё это Си Цзиньпин, контролируя ситуацию в стране, использовал подвластные ему структуры — армию, медиков, — а также взял ситуацию под контроль вне властей Уханя, потому что именно власти провинции как раз и распространяли панику», — пояснил он.

Собственно, на этом паника могла бы и прекратиться, но вмешались политические обстоятельства, а именно — подключились друзья Хубэя — американцы.

Для американцев вся эта разыгранная партия очень на руку. Китай закрывается, с ним нельзя вести торговлю, там остановилась логистика. Для США всё это — прекрасный повод начать дальнейшее обрушение китайской экономики. Воспользовавшись, они начали безусловную войну со своим глобальным конкурентом. Но Си Цзиньпин не поддался, решив принять правила навязанной игры… и, по сути, «запечатал» Китай, — пояснил Малофеев.

По мнению учредителя «Царьграда», не исключено, что председатель КНР не будет миндальничать с распространителями паники о коронавирусе и вскоре мы узнаем про глобальное расследование по этому поводу.

«Попомните мои слова: пройдёт немного времени, мы с вами увидим большое расследование в Китае, с посадками, а может быть и расстрелами, виновных в этой панике и в этом коронавирусе. Весь предыдущий жизненный опыт Си Цзиньпина показывает, что так и будет. И мы увидим этих виновных», — заметил он.

Ну, а пока суть да дело, США продолжают гнуть свою линию, развивая и распространяя апокалиптические сценарии для всего мира, что, безусловно, не может не сказаться на мировых рынках.

Кому выгодно? Тем, кто играет в short — то есть на понижение, и наваривается на этом.

«Суть в том, что ты сначала продаёшь акции, а после то же количество акций покупаешь «на дне» и зарабатываешь на этой разнице. Так что ребята на Уолл-стрит, конечно, всё понимают», — отметил Константин Малофеев, добавив, что сейчас на мировых рынках идёт сознательное обрушение экономики.

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