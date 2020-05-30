Коронавирус COVID-19: главные события 30 мая

Спасатель на пляже Фреджене, недалеко от Рима | Источник: AFP 2020

Темпы прироста случаев COVID-19 в России снизились

За последние сутки в РФ зарегистрировано 8952 новых случаев COVID-19. Темп прироста за последние семь дней снизился с 2,5% до текущих 2,3%.

Общее число заболевших коронавирусом по всей стране достигло 396 575. Россия на третьем месте в мире по числу заболевших после США и Бразилии.

Вторая волна COVID-19 может наложиться на сезонный грипп

Вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период, и мы опасаемся сегодня и пытаемся просчитать, будет ли он давать микс-инфекцию с другими респираторными инфекциями, вирусами респираторными осеннего сезона.

Анна Попова

глава Роспотребнадзора

О том, что вторая волна коронавируса возможна осенью, говорил и президент Владимир Путин. В качестве возможного периода он называл конец октября — начало ноября.

Китайские ученые раскрыли правду о происхождении коронавируса

Исследователи протестировали образцы с рынка морепродуктов в Ухане, которые считались первоначальным источником заражения, и не обнаружили следов заболевания. Таким образом, первый случай заражения человека коронавирусом произошел, скорее всего, не на рынке, а где-то еще.

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Специалисты также доказали, что 13 первоначальных случаев заражения вирусом в Китае никак не связаны с рынком.

В России разработали вакцину против COVID-19, которую можно будет закапать в нос

Новая вакцина — разработка Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». В данный момент запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препарата в части эффективности и безвредности.

Раскрыта вероятность наступления самых тяжелых последствий коронавируса

У половины выписанных из больниц самых тяжелых пациентов с коронавирусом изменения в легких проходят через три недели. Вероятность наступления тяжелых последствий заражения раскрыл главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Из-за коронавируса страны начали раздавать людям деньги просто так

По итогам года мировая экономика упадет на 3 процента, считают экономисты Международного валютного фонда (МВФ), а разразившийся в мире кризис станет самым глубоким со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Раньше идея бесплатной раздачи денег казалась реальной только в «тучные времена» и только в богатых странах. Но теперь государства по всему миру доказывают, что такое решение может стать спасательным кругом, который поможет миру выплыть из самого тяжелого кризиса за десятилетия.

Индуистский священник вместе с волонтерами раздает продовольственные товары нуждающимся. Город Амритсар, Индия | Источник: AFP 2020

Франция сожгла 1,6 миллиарда масок в преддверии эпидемии коронавируса

В стране для борьбы со свиным гриппом и атипичной пневмонией (SARS) были сформированы запасы из миллиарда медицинских масок и более 700 миллионов масок типа FFP2. Однако после публикации исследований о том, что эти заболевания не так опасны, как считалось ранее, власти приняли решение об уничтожении запасов.

Люди — это новая нефть

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В апреле число безработных в России увеличилось на 800 тысяч человек, до 4,8 миллиона, отчитался Росстат. Уровень безработицы вырос до максимума за четыре года — до 5,8%. Рост уровня безработицы — одно из самых опасный состояний экономики, которое не выгодно никому.

Торговые центры готовятся к открытию

С 1 июня в Москве заработают непродовольственные магазины. Всего около 50 тыс. предприятий. Многие из них расположены в торговых центрах. Для безопасности посетителей владельцы магазинов должны обеспечить социальную дистанцию и проводить постоянную дезинфекцию. Покупатели и персонал также должны носить маски и перчатки. Кинотеатры, салоны красоты и детские игровые комнаты внутри торговых центров останутся закрытыми.

Стресс и депрессия: как COVID-19 повлиял на подготовку к ЕГЭ

Пандемия коронавируса значительно осложнила сдачу ЕГЭ в 2020 году: дата экзамена несколько раз переносилась, а формат его проведения не ясен до сих пор. На фоне этого школьники находятся в постоянном невротическом стрессе, который, считают психологи, может привести к тяжелым последствиям.

Посетители в защитных масках ходят в торговом центре в Киеве через несколько часов после того, как его двери открылись для публики впервые за два с половиной месяца | Источник: AFP 2020

Смертельный грипп

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