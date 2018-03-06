Корчак заработала за февраль 130 тыс. грн

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Наталья Корчак в феврале 2018 года получила зарабоную плату в размере 128,6 тыс. гривень

Об этом говорится в официальном ответе НАПК на запрос, информирует «ДС» со ссылкой на «Украинские новости».

Оклад Корчак составил 44,7 тыс. грн, надбавка за выслугу лет — 22,3 тыс. грн и надбавка за интенсивность труда — 44,7 тыс. грн.

Также Корчак получила 10,2 тыс. грн доначислений за январь.

Кроме того, Корчак начислено 6,7 тыс. грн за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне.

Напомним, в апреле 2017 года разгорелся скандал из-за того, что якобы председатель НАЗК Наталья Корчак и его подчиненные выписывали себе по 200 тыс. грн премии за хорошую работу.

В сентябре 2017 года заработная плата Корчак составила 211 тысяч 946 грн 38 копеек, из которой 107,2 тысячи — материальная помощь на оздоровление.

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