«Корабль ВМС США? Уничтожьте его немедленно!»

Американская консервативная пресса, комментируя последствия израильско-российского похолодания после трагедии Ил-20, предпочитает не комментировать инцидент с российским воздушным разведчиком. Заокеанские СМИ придерживаются в целом нейтральной позиции, ограничиваясь повтором заявлений сторон. Гибель Ил-20 воспринимается скорее, как несчастный случай или неблагоприятное стечение обстоятельств.

Впрочем, нашлись и такие издания, которые в связи гибелью 15 русских офицеров припомнили еврейскому государству события 8 июня 1967 года в Восточном Средиземноморье, когда жертвой якобы ошибочных действий пилотов ВВС Израиля стал корабль-разведчик ВМФ США USS Liberty («Свобода» — пер. с англ.), что привело к гибели большого числа американских моряков.

По истечению почти пятидесяти лет журналист-расследователь Джозеф Лентини, изучив обстоятельства той невероятно жестокой атаки, сделал сенсационный для современного мира вывод: «Израиль специально напал на Америку». Не исключила такого развития событий и независимая еврейская газета Haaretz, которая привела мнение историка Майкла Орена. «Попытки объяснить, почему Тель-Авив был заинтересован в нападении на американский военный корабль, до сих пор не увенчались успехом», — вынужден признать историк.

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Орен встретился с бывшим послом США в Ливане Дуайтом Портером, который рассказал о перехваченном в эфире разговоре между Штабом ВВС Израиля и пилотом, которому было приказано потопить USS Liberty. Этот диалог записал и расшифровал самолет-шпион Агентства национальной безопасности США, барражировавший неподалеку от инцидента.

По словам Портера, тогдашний министр обороны Израиля Моше Даян лично приказал атаковать корабль, на что один из его помощников высказался категорически против, заявив: «Это чистое убийство». Потом уже летчик, видя перед собой «Свободу» со звездно-полосатым флагом, передал в штаб ВВС ЦАХАЛ следующее сообщение:

«Это американский корабль. Вы все еще приказываете, чтобы мы уничтожили его?».

«Да, выполняйте приказ».

Пилот был в явной растерянности:

«Но это американский корабль — я вижу флаг!»

«Неважно, уничтожьте его немедленно».

Американский корабль USS подвергся нападению не только самолетами, но и торпедными катерами ЦАХАЛ. Атака произошла в 47,2 км от египетского города Ариш, то есть в международных водах к северу от Синайского полуострова. После удара на нем насчитали почти тысячу крупных дыр с баскетбольный мяч, а также порядка пяти тысяч отверстий от крупнокалиберных бронебойных пуль. На палубу были сброшены бомбы с напалмом. В результате израильской атаки погибли 34 американских военнослужащих, и 171 был ранен. Выжившие рассказали, что израильтяне добивали даже людей, которые оказались в воде.

Несмотря на все отчаянные усилия атакующей стороны, «Свобода» все-таки не затонула. Все это происходило на фоне победоносной для еврейского государства Шестидневной войны. Тель-Авив сразу же принес извинение за «дружественный огонь» и после многолетних торгов выплатил семьям погибших компенсацию в размере $ 6 млн.

Офицеры США, наблюдавшие за ходом расследования, назвали политику Вашингтона предательством, поскольку «дружественный огонь» всегда является следствием хаоса на войне, когда в ограниченном пространстве могут находиться, как враги, так и союзники. А тут в чистом море прицельно и цинично били по одинокому кораблю, который вышел в эфир и сообщил о своей принадлежности к Соединенным Штатам.

Сразу же бросается в глаза, что Белый дом, Пентагон и разведывательное сообщество США не стали обострять отношения с еврейским государством. С одной стороны, Вашингтон назвал инцидент ошибкой, но с другой — все-таки рассматривал вопрос о наказании Израиля. По крайне мере, в первые дни после атаки на «Свободу» стороны нервничали и искали быстрый выход из политического тупика. Косвенно об этом говорит переписка посольства Израиля в США и руководства МИД в Тель-Авиве. Сотрудники дипмиссии предлагали покаяться и немедленно наказать виновных.

«В тяжелой ситуации есть единственный способ смягчить последствия для нас. Необходимо иметь возможность объявить правительству США уже сегодня, что мы намерены преследовать людей за эту катастрофу. Мы должны обнародовать это в Израиле немедленно».

«По понятным причинам крайне важно, чтобы наше заявление о привлечении к ответственности виновных было обнародовано до, повторяю, до публикации американского доклада. Наш единственный шанс выйти из кризиса — наказать кого-то за халатность».

«Этот вопрос превратился в злокачественную рану, которая влечет за собой серьезную опасность для наших отношений на всех уровнях».

То есть американцы не могли не понимать, что атака на корабль USS Liberty была преднамеренной. К слову, 4 июля 1967 года капитана USS Liberty пригласили в посольство США в Тель-Авиве по случаю празднования Дня независимости. Сделано это было с целью примирения, а также, чтобы назвать инцидент исчерпанным. Однако случился конфуз, ставший анекдотом. На вопрос, когда «Свобода» вернется в Штаты, капитан простодушно ответил: «После ремонта, если, конечно, еврейские самолеты опять не сделают из корабля решето, несмотря на звездно-полосатый флаг».

Майкл Орен, кстати, тоже не сомневается, что ВВС Израиля знало, что перед ними американский корабль. Слишком много документов свидетельствуют об этом. Он собрал все возможные причины, которые могли бы привести к трагедии USS Liberty.

Изначально было выдвинуто три независимые версии, почему Тель-Авив, зная, что перед ними корабль сверхдержавы, все равно дал команду на уничтожения. Есть мнение, что моряки «Свободы» увидели расправу израильских солдат над египетскими военнопленными. Кто-то уверен, что специалисты USS Liberty разнюхали о работах в Димоне по строительству ядерного реактора. И, наконец, экипажу стало известно о подготовке ЦАХАЛ к захвату Голанских высот.

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Впоследствии эксперты либо не подтвердили, либо посчитали их недостаточными для принятия политического решения об уничтожении «Свободы». Ну, не стали бы израильтяне бомбить из-за таких мелочей своего могущественного союзника. Тогда и всплыла четвертая версия, которую Орен поспешил назвать предположением из теории заговора.

Мол, между Тель-Авивом и Москвой имелись секретные договоренности. То есть Израиль был государством с «двойным дном». И экипаж USS Liberty оказался случайным свидетелем каких-то совместных действий, скажем, еврейских и советских специалистов во время передачи ядерных технологий или оборудования. Впрочем, китайцы тоже могли иметь отношение к атомной бомбе Израиля, поскольку в секретных документах говорилось о некой взаимосвязи «гнилой торговли» и ударом по «Свободе».

И наиболее вероятная версия могла иметь отношение к самим американцам, точнее представителям атомного бизнеса США, которому категорически не хотелось засвечиваться. То есть моряки «Свободы» увидели, или могли увидеть то, что им не надо было знать. Что любопытно: совсем недавно авторитетный историк Адам Раза, автор книги «Битва за (атомную — авт.) бомбу», сделал запрос в государственные архивы Израиля о материалах, так или иначе связанных с делом USS Liberty.

Таким образом, история с бомбежкой «Свободы» вполне могла быть связана с незаконной передачей Америкой атомных технологий Израилю. Косвенно, об этом говорят совместные шаги двух государств по «обнулению» последствий катастрофы.

Правительство Соединенных Штатов назвало атаку еврейских летчиков трагической ошибкой, несмотря на свидетельства выживших во время удара моряков USS Liberty. Проигнорированы были даже аргументированные выводы ряда высокопоставленных чиновников Госдепа и Белого дома, доказывающих обратное. События 8 июня 1967 года стали единственным в истории США морским инцидентом, в котором были убиты американские военнослужащие, и которое не расследовалось Конгрессом США.

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