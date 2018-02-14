Координатор ОБСЕ в Минске тайно встречался с Сурковым

Координатор ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулировании конфликта в Донбассе Тони Фриш встретился в Москве с помощником президента РФ Владиславом Сурковым

Об этом на своей странице в Facebook написала представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, сообщает «ДС».

«Также на ТКГ украинские представители выразили непонимание, что координатор ОБСЕ Т.Фриш, как выяснилось, в Москве встретился с советником президента Путина В. Сурковым и не проинформировал группу и ТКГ ни о самом факте встречи, ни о ее результатах» — написала Геращенко.

«Мы настаиваем на беспристрастном и независимом подходе координаторов к их работе, недопустимости кулуарщины и решении всех вопросов в трехстороннем, а не двустороннем формате: Украина-РФ-ОБСЕ», — добавила представитель Украины.

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