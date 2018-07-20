Контрабанде — бой: как украинцам вернут лес и колоссальные деньги

Ежегодно Украина теряет миллиарды долларов из-за контрабанды на границе. Схемы ввоза и вывоза товаров через таможню выстраивались годами. Пользуясь довольно мягким законодательством, а также пособничеством правоохранителей, контрабандисты без особых проблем уклоняются от налогов и зарабатывают на черном рынке колоссальные деньги.

Правда, в середине июня премьер-министр Украины Владимир Гройсман публично объявил масштабный бой контрабанде. Тогда глава правительства озвучил основные схемы преступников, которые в ближайшее время будут сломлены.

Спустя две недели к борьбе подключилась и Верховная Рада, приняв во втором чтении законопроект № 5495, предусматривающий более жесткие наказания за экспорт леса-кругляка из Украины. Инициативу нардепов поддержали и в Кабмине, рекомендовав президенту подписать данный закон.

Что ужесточает резонансный законопроект и как будут наказывать за одну из самых болезненных махинаций в Украине — вывоз леса из Карпат, читайте в материале OBOZREVATEL.

От 3 до 5 лет

Проголосованный народными депутатами проект закона Радикальной партии Олега Ляшка состоит из нескольких поправок в Уголовный и Административный кодексы.

При этом его главная новация — криминализация контрабанды леса.

В законопроекте указано, что перемещение через границу вне таможни, или сокрытие на пункте таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, а также необработанных материалов, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

За повторное нарушение статьи или нарушение группой лиц, пребывающей в сговоре, а также должностным лицом (в особо крупных размерах) законопроект предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Если же преступление совершено группой лиц или в особо крупных размерах, санкция статьи предусматривает от 10 до 12 лет тюрьмы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

За незаконную вырубку деревьев в лесах или других зонах, проект закона также предусматривает: штраф от 1 до 1,5 тыс. необлагаемых минимумов (до 25,5 тыс. грн., по состоянию на 2018 год, — Ред.); арест на срок до 6 месяцев; ограничение свободы на срок до 3-х лет, или лишением свободы на тот же срок.

Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, наказываются ограничением свободы от 3 до 5 лет, или лишением свободы на тот же срок.

Если подобные нарушения произошли в заповедной зоне, проект предусматривает: взыскания штрафа в размере от 1,5 до 2 тысяч необлагаемых минимумов (до 34 тыс. грн, — Ред.); или ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет; или лишением свободы на тот же срок. В том случае, если подобные действия имели тяжкие последствия для природы, санкция статьи предусматривает лишение воли от 5 до 7 лет.

Изменения в Административный кодекс

Так, незаконная вырубка, повреждение кустарников или деревьев, а также хранение незаконно вырубленных деревьев — штраф от 15 до 30 необлагаемых минимумов доходов (до 510 грн — Ред.). В случае если правонарушение совершит чиновник — его штраф составит от 75 до 150 минимумов (2550 грн — Ред.). Если подобное нарушение повторяется, то сумма штрафа увеличивается в разы.

Когда аналогичное нарушение будет совершено при строительстве или застройке — штраф составит от 10 до 30 необлагаемых минимумов (до 512 грн — Ред.) для физических лиц, для юридических лиц-предпринимателей — от 30 до 50 (до 850 грн — Ред.).

Закон, в случае его подписания президентом, ограничит использование необработанных деревоматериалов на внутреннем рынке до 25 млн кубометров в год. А также установит 8-летний мораторий с 1 января 2019 года на экспорт из Украины топливной древесины.

Давление на президента

При этом в комментарии OBOZREVATEL один из авторов законопроекта народный депутат Виктор Галасюк заявил, что с Администрацией Президента уже связывались люди с просьбой ветировать закон.

“По нашей информации, контрабандисты хотят договориться, чтобы президент ветировал закон. Мол, Евросоюз будет категорически против, эти дрова невозможно будет продавать в Украине. Эти аргументы — ложь. Закон полностью отвечает нашим международным обязательствам, договорам с ВТО (Всемирная торговая организация — Ред.) и ЕС. У нас есть официальные письма от деревоперерабатывающих компаний, где они подтверждают, что вся древесина может быть обработана в Украине, у них есть все необходимые мощности… Поэтому никаких реальных причин не подписывать закон нет”, — сказал Галасюк.

Напомним, согласно Конституции Украины, президент должен подписать законопроект до 24 июля, в противном случае закон будет считаться принятым.





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