Контрабанда леса в Украине: Гройсман инициировал кардинальные меры

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной фискальной службе, Государственной аудиторской службе, Нацполиции и Госгеокадастру проверить все лесхозы на предмет незаконной вырубки и контрабанды леса.

«Этой безумной контрабанде должен быть поставлен не только заслон, а все кто имеет к этому отношение – должны быть наказаны и должны нести ответственность», – подчеркнул глава правительства на заседании Кабинета министров в среду, 18 июля.

Премьер напомнил, что в Украине действует мораторий на экспорт леса.

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«Это означает, что все те, кто задействованы в процессе выращивания, вырубки, оформления, транспортировки – они все смотрят на это сквозь пальцы. Это значит, что лесоперерабатывающая отрасль Украины в стагнации, так как не перерабатывают сырье в Украине, а вывозят его за границу. Это нарушение украинского законодательства», – подчеркнул Гройсман.

Премьер также подписал обращение к генеральному прокурору Юрию Луценко с имеющейся информацией о нарушениях и уголовных преступлениях.

«Предлагаю, чтобы мы приняли решение правительства, чтобы Государственная аудитслужба, Фискальная служба, Нацполиция и другие начали тщательные проверки всех лесхозов страны с конкретными данными о накладных. Кто их подписывал, кто отгружал, какой таможенник оформлял, через какие пункты пропуска проходила контрабанда», – отметил Гройсман.

«За последние недели почти 1000 вагонов с лесом вышли за пределы Украины. И за каждым вагоном стоит подпись, все оформлено. Они сами себя задокументировали. И вопрос прокуратуре – совместно с правоохранительными структурами довести эти дела до суда», – добавил премьер.

Кроме того, глава правительства заявил о подготовке обращения к европейским партнерам, чтобы они предоставили доступ к информации о том, какой лес заезжал в страны ЕС.

«Мы получили информацию от международных организаций, где приведены ужасающие факты контрабанды. Несанкционированная вырубка – это уничтожение нашей экологии и преступление против государства», – подчеркнул Гройсман.

Также премьер поручил «Укрзалізниці» делать фотофиксацию вывоза леса. Снимки всех вагонов онлайн будут направлять в Нацполицию и в ГФС.

Напомним, еще в апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон, который на 10 лет запретил экспорт лесоматериалов в необработанном виде. Мораторий на вывоз древесных пород, кроме сосны, начал действовать с 1 ноября 2015 года.

Также в июле 2018 года Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №5495 о сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза лесоматериалов.

Закон будет ограничивать внутреннее потребление таких материалов в размере 25 млн кубометров в год.

Перемещение через границу Украины вне таможенного контроля необработанных лесоматериалов будет наказываться лишением свободы на срок от трех до пяти лет. За аналогичное действие, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом, предлагается лишать свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Незаконная рубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и других лесных насаждениях, перевозка, хранение, сбыт незаконно срубленных деревьев, причинившие существенный вред, – наказываются штрафом от 1000 до 1500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

При этом за незаконную вырубку, уничтожение лесных культур и молодняка будут накладывать штраф в размере 15-30 необлагаемых налогом минимумов, а должностных лиц ждет штраф в размере 75-150 необлагаемых минимумов.

По данным экспертов, почти 60% вырубок нарушают установленные украинским законодательством ограничения, чаще всего, под надуманным предлогом санитарных рубок.

Выполненное по заказу Earthsight исследование 18 лесозаготовительных участков в четырех крупнейших лесозаготовительных регионах Украины показало, что от 67 до 78% рубок являются неоправданными и, следовательно, незаконными.

Даже если лесохозяйственные предприятия продают древесину не напрямую, а в соответствии с законом на аукционах, те часто проходят непрозрачно, и большая часть продукции в результате попадает на «теневые» лесопилки, которых, по оценкам исследователей, в Украине уже более 12 тысяч.

Напомним, ранее СМИ детально описали, как в Украине борются с незаконной вырубкой леса.





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