Конституционный суд признал конституционным закон об образовании – источник — новости политики

Такое решение суд принял в закрытом режиме.

Иллюстрация REUTERS

Конституционный суд Украины признал конституционным закон «Об образовании».

Как проинформировал УНИАН источник в суде, такое решение суд принял сегодня после проведения заседания в закрытом режиме по делу по конституционному представлению 48 народных депутатов Украины.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2018 года Конституционный суд начал рассмотрение представления народных депутатов относительно конституционности статьи 7 закона «Об образовании».

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Справка УНИАН. Законом «Об образовании», который вступил в силу 28 сентября 2017 года, в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык — украинский. Право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, обучение на родном языке реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего нацменьшинства наряду с государственным языком.

Языковые положения закона (ст.7) вызвали обеспокоенность Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Согласно заключению Венецианской комиссии, обнародованному 8 декабря 2017 года, украинской власти рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи.

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Венецианская комиссия, среди прочего, рекомендовала обеспечить достаточный уровень обучения на официальных языках ЕС представителей соответствующих меньшинств; продолжать обеспечивать достаточный удельный вес образования на языках меньшинств на начальном и среднем уровнях в дополнение к обучению на государственном языке; повысить качество преподавания украинского языка как государственного; освободить частные школы от новых языковых требований и тому подобное.

14 февраля 2018 года Кабинет министров одобрил законопроект (№ 8046), которым предусматривается продлить переходный период имплементации языковой статьи закона «Об образовании» до 2023 года.

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