Конституционный суд Польши может прислушаться к украинцам относительно закона об ИНП

Конституционный суд Польши может учесть некоторые доводы украинской стороны относительно закона об Институте национальной памяти. Об этом в интервью изданию Gazeta Polska заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, передает «Укринформ».

«Украинцы протестуют против изменений в закон об ИНП. Однако, Конституционный суд может учесть сомнения украинской стороны и уточнить некоторые вопросы, чтобы развеять нынешние опасения», — отметил Чапутович.

Министр также подчеркнул, что Польша поддерживает Украину в важнейших вопросах, в частности относительно евроинтеграции страны и в конфликте с Россией, однако исторический диалог между двумя странами является необходимым. Чапутович считает, что польская сторона должна требовать признания исторической правды, но необходимо время, чтобы украинское общество восприняло эту правду (о трагических событиях на Волыни в 1943-1944 годах).

Глава ведомства также заявил, что поляки хотят «разблокировать» отношения с Украиной, а также надеетсяЮ что будут восстановлены эксгумационные работы и смогут разговаривать историки. Чапутович отметил, что он планирует обсудить с украинским коллегой взаимоотношения и возможность сотрудничества.

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Напомним, что в ночь на 1 февраля Сенат Польши 57 голосами принял без поправок скандальный закон об институте национальной памяти, где, в частности, предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков, а также о причастности поляков к преступлениям Третьего рейха.

Ранее посол Израиля в Польше раскритиковала документ, в частности, положения о Холокосте, отметив, что страна восприняла его как возможность наказания тех, кто выжил во время Холокоста, за их показания.

Также, в связи с этим, в парламенте Израиля предложили законопроект, согласно которому польский закон об институте национальной памяти, что запрещает говорить о причастности поляков к преступлениям Третьего рейха, приравнивается к отрицанию Холокоста.

Министерство иностранных дел Украины также выразилоглубокую обеспокоенность в связи с принятием польским парламентом этого законопроекта. Украинское внешнеполитическое ведомство призвало официальную Варшаву к продолжению конструктивного диалога по чувствительным для обеих стран исторических вопросов.

Раскритиковали законопроект и в Госдепартаменте США, заявив, что он может подорвать свободу слова и академический дискурс в стране и призвали Польшу его пересмотреть.





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