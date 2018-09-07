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Константинополь назначил экзархов в Киеве в рамках подготовки автокефалии

Политика 07 Сен 2018
Константинополь назначил экзархов в Киеве в рамках подготовки автокефалии
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Вселенский патриархат назначил двух экзархов в Киеве в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украине

«В рамках подготовки к предоставлению автокефалии Православной церкви в Украине Вселенский патриархат назначил своими экзархами в Киеве его преосвященство архиепископа Даниила Памфилийского из Соединенных Штатов и его преосвященство епископа Илпариона Эдмонтонского из Канады которые оба служат украинским православным верным в своих странах во Вселенском патриархате», — сказано в заявлении.

Епископ Илларион

Архиепископ Даниил

Отметим, в современном православии экзархом обычно называют старшего епископа отдельного церковного округа (экзархата), расположенного за пределами страны основной юрисдикции данной поместной церкви (патриархата).

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