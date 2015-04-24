«Konstantin Kondakov»: «бренд» в сфере благотворительности

Развитие информационных технологий способствует не только информатизации общества, но и формированию цивилизованной системы благотворительности. Примером этого может служить, например, Konstantin KondakovInternational Charity Foundation.

Особенностью рынка информационных технологий является его беспрецедентная открытость. Действительно, еще никогда бизнес не был так открыт для общественности. Теперь даже из дому выходить не надо, чтобы узнать все необходимое о той или иной компании либо персоне. Но это публичная часть.

Впервые одна из наиболее быстрорастущих сфер мировой экономики может похвастаться открытостью планов и т.д. Например, чтобы получить финансирование в сфере информационных технологий необходимо обратиться в какой-либо венчурный фонд, предложить ему свои идеи и бизнес-план. Если не получится здесь – пойти в другой, и так далее. Наиболее важным моментом в этой сфере является кооперация и взаимопомощь. Причем на огромных расстояниях и, как часто бывает, на волонтерских началах. Например, только в этой сфере есть фанатские сайты, где программисты любители могут из программ с открытым кодом «сварганить» нечто свое.

Если эти «поделки» оказываются успешными, то их могут пригласить в весьма престижные транснациональные корпорации. Все это постепенно переходит и в область благотворительности, поскольку кооперацию, волонтерские навыки, взаимную поддержку и т.д. предприниматели приносят вместе с собой.

Фонд всему голова

Привыкнув ко всему этому, ИТ-предприниматели переносят свои знания и навыки на сферу меценатства, которую также организовывают в виде фондов. Многие из них работают на грантовой основе, как и венчурные фонды. Другие же просто выделяют деньги под отдельные благотворительные акции и проекты, что тоже очень сильно напоминает схему работы ИТ-индустрии. Поэтому неудивительно, что развитие благотворительности и информационных технологий в Украине шли, можно сказать, рука об руку.

Так, уже в 2005 году Константином Кондаковым был основан свой собственный благотворительный фонд. Назывался он Konstantin Kondakov International Charity Foundation. Его задачей была помощь широкому кругу нуждающихся. Т.е. от детей-сирот до деятелей культуры. В 2014 году фонд сменил название на Good Deeds International Charity Foundation. Его задачи не изменились, но поменялся масштаб – фонд стал международным.