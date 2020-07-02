Конкуренция на рынке Облако сеть доставки контента по игрокам, типам, приложениям, регионам и прогнозам к 2019-2024 гг.

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Akamai Technologies, Inc.
Cloudflare, Inc.
Limelight Networks, Inc.
CenturyLink, Inc.
CDNetworks Co., Ltd.
Google ООО
Amazon Web Services, Inc.
NTT Communications Corporation
Alibaba Cloud
Корпорация Oracle
По типу: –
Стандартный / Non-Video CDN
Видео CDN
Ядром решения
Web Performance Optimization
Медиа Доставка
Облако безопасности
По вертикали
реклама
Медиа и развлечения
онлайн-игры
Электронная коммерция
образование
Правительство
Здравоохранение
Другие (BFSI
ЭТО
и путешествия и гостеприимство)
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Ведущие географические регионы на рынке Облако сеть доставки контента
– Северная Америка
– Южная Америка
– Азиатско-Тихоокеанский
– Африка
– Европа
Весь рынок Облако сеть доставки контента разделен на предпосылку лучших производителей вождения, значительных применений, разнообразных классов предметов и критических геологических зон. Реальные ключевые игроки, виды, приложения и районы, связанные с мировым рынком Облако сеть доставки контента, представлены ниже.
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– Анализ вверх и вниз по течению
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