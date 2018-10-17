Конкурентна ли экономика Украины — рейтинг

По результатам ежегодного Глобального рейтинга конкурентоспособности (The Global Competitiveness Report) Украина заняла 83 место среди 140 участников (57 баллов из возможных 100). Годом ранее Украина заняла 89 место среди 135 участников. «Впрочем, изменение методологии рейтингования не позволяет напрямую сопоставлять позицию Украины с прошлогодним рейтингом», — говорится в сообщении аналитического центра CASE Украина, который является региональным партнером World Economic Forum и вовлечен в подготовку рейтинга.

Разработчики методологии задались целью максимально отследить динамику мировой экономики в условиях Четвертой индустриальной революции и сконцентрировать внимание на новых факторах конкурентоспособности, связанных с быстрым распространением цифровых технологий, которые ранее не были в приоритете политических решений правительств. Речь идет о генерации идей, предпринимательской культуре, инновациях, открытости и адаптивности. Поэтому новый Глобальный индекс конкурентоспособности 4.0 имеет 12 компонентов, как и в прошлом году. Но сами компоненты были реорганизованы и получили новые названия. Количество индикаторов уменьшилось с 114 до 98, при этом 64 индикаторов — новые. Они рассчитывались на основе статистических данных и опросов.

По новой методологии Украина заняла 83 место из 140 стран. Формально место Украины улучшилось на 6 позиций. Но изменение методологии не позволяет напрямую сравнивать с прошлогодним рейтингом. Поэтому для возможности сравнения динамики показателей разработчики рейтинга также рассчитали позиции стран по новой методологии для предыдущего периода.

В результате позиции Украины ухудшились в 11 компонентах, и только в одном («Динамика бизнеса») зафиксированы позитивные изменения.

Больше всего баллов Украина получила по таким компонентам, как «Навыки» (45 место), «Размер рынка» (47 место), «Инфраструктура» (57 место) и «Инновационная способность» (58 место). А по индикатору «Уровень электрификации» Украина заняла первое место, которое наша страна разделила еще с 66 участниками рейтинга.

Компонентами, которые тянут Украину вниз, оказались «Макроэкономическая стабильность» (131 место), «Финансовая система» (117 место) и «Институты» (110 место).

Среди индикаторов, которые обеспечили Украине низкие баллы:

влияние организованной преступности на стоимость ведения бизнеса

уровень инфляции (средний показатель за 2016-2017 гг.);

динамика долга с учетом кредитного рейтинга;

уровень терроризма;

независимость судебной системы;

защита прав собственности;

качество дорог;

влияние налогов и субсидий и конкуренцию;

гибкость установления заработной платы;

финансирование МСБ;

надежность банков;

доля проблемных кредитов;

темп роста инновационных компаний.

Страны-соседи Украины заняли такие места: Россия — 43, Польша — 37, Словакия — 41, Венгрия — 48, Румыния — 52. Ниже оказалась только Молдова — 88. Беларусь традиционно не участвует в рейтинге.

Возглавили рейтинг США, за ними следуют Сингапур и Германия. Прошлогодний лидер — Швейцария — опустилась на 4 место.

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