Конкурент для monobank. Дочь Тигипко запустила мобильный банк — Минфин

Группа ТАС объявила о выходе на украинский финансовый рынок нового мобильного банка izibank, который планирует конкурировать с monobank. Об этом в интервью НВ сообщила основательница проекта Анна Тигипко – дочь бизнесмена Сергея Тигипко.

Что известно о проекте

Новый izibank будет работать под лицензией ТАСкомбанка и продвигать формат «банк без банка», т. е. без отделений. Проводить все операции и получать услуги можно будет с помощью смартфона.

По словам Тигипко, в создание этого технологичного продукта уже инвестировали $2 млн.

В первый год работы банка запланирован выпуск 250-300 тыс. карточек, 60% из которых основатели банка хотят видеть активными.

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Успехи украинского мобильного банкинга

Первый в Украине мобильный банк monobank вышел на рынок в ноябре 2017 года. Сейчас у monobank более 1,3 млн клиентов — пользователей, у которых есть активный гривневый счет в банке.

В 2019 году monobank запустил свой проект мобильного банкинга в Великобритании — Koto.

По итогам 2019 года Украина занимает 4-е место по количеству NFC-транзакций в европейском платежном пространстве.

Напомним

В октябре 2019 года в режиме бета начал работать мобильный банк sportbank, ориентированный на людей, увлеченных активным образом жизни, и спортивных болельщиков.

Ключевая особенность мобильного банка: взаимодействие с клиентами через мобильное приложение. Банк работает без отделений, а все привычные и необходимые действия можно совершать прямо в смартфоне.

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