Конгресс захотел войны — Свободная Пресса

Прошло более двух недель с тех пор, как президент Дональд Трамп принял спонтанное решение о выводе американских войск из северо-восточной Сирии, что вызвало шквал критики. Президента США обвинили в том, что он фактически «дал зеленый свет Анкаре», спровоцировав вторжение в Сирию турецкой армии. Американские СМИ освещали эту чрезвычайно сложную историю, как простой случай выбора между добром и злом. К антипрезидентской критике присоединилась даже Республиканская партия, которая обычно поддерживала внешнюю политику Белого дома. В результате, Трамп обнаружил, что вывести американские войска с Ближнего Востока намного сложнее, чем он первоначально думал.

Вечно конфликтующие демократы и республиканцы даже собрались вместе, чтобы попытаться удержать силы США в сирийской пустыне на неопределенный срок. На прошлой неделе Палата представителей приняла символическую резолюцию по поводу вывода американских войск из Сирии, и призвала Белый дом оказать давление на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы он ушел в отставку (две трети конференции Республиканской партии проголосовали за то, чтобы демократы отправили резолюцию в Сенат).

В качестве конкретных мер по «умиротворению» воинственного турецкого президента парламентарии США предложили всё те же санкции. Сенаторы Линдси Грэхем и Крис Ван Холлен распространили законопроект, который предполагает введение санкций против Турции и любой иностранное компании, которая ведет дела с турецким оборонным сектором. Возможно, самым значительным шагом, предпринятым Конгрессом на сегодняшний день, стала резолюция, которую представил лидер большинства в Сенате Митч Макконнелл. Документ «призывает к прекращению вывода» войск из Сирии, и требует от администрации Трампа подтвердить «поражение» исламистов, прежде чем санкционировать любые дальнейшие сокращения военного присутствия США в охваченной войной стране.

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Похоже, что американские законодатели, наконец, почувствовали свою «травоядность», и вспомнили, что, будучи независимой и равноправной ветвью правительства Соединенных Штатов, Конгресс фактически имеет власть над внешней политикой. Как сказал коллегам председатель сенатского комитета по разведке Ричард Барр: «Конгресс имеет право голоса. А теперь настало время использовать его»

Но если Конгресс хочет начать использовать свой голос, он не должен делать это, принимая бессмысленные и беззубые резолюции. Вместо этого законодатели должны взглянуть на Конституцию США и перейти к разделу 8 статьи I: «Конгресс имеет право объявлять войну». Сегодня для партаментариев нет ничего более важного, чем решение отправить американских военнослужащих в бой.

Но объявление войны или, по крайней мере, санкционирование применения военной силы является чрезвычайно серьезным шагом, потому что война грязная, рискованная и непредсказуемая. Несмотря на проработку бесчисленных сценариев военных игр в Пентагоне, война имеет обыкновение преподносить сюрпризы даже самым тщательным планировщикам. Вступление в военный конфликт требует предвидения, постоянной оценки обстоятельств и всестороннего изучения затрат и выгод. Это одна из причин, почему авторы американской Конституции предоставили законодательной власти право принимать окончательное решение.

К сожалению, сегодня на Капитолийском холме есть несколько человек, которые относятся к военным силам законодательной власти с серьезностью, которой они заслуживают. Рэнд Пол, Майк Ли, Тим Кейн, Барбара Ли и Джастин Амаш поднимали эту проблему в течение многих лет, но большинству из них было все равно. Кажется, они думают, что прохождение военных дебатов — это время, которое лучше потратить на то, чтобы обсудить незначительные локальные проблемы, чтобы понравится своим избирателям. В конце концов, зачем голосовать за документ, который может иметь значительные политические последствия, если можно переложить ответственность на президента и придираться к его администрации, когда дела идут плохо?

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Конечно, все это не ново. В последний раз Конгресс голосовал за военное разрешение 17 лет назад, когда администрация Джорджа Буша—младшего выступила против Саддама Хусейна. Большинство законодателей почти мгновенно приняли аргументы Белого дома, что дало возможность Бушу совершить одну из самых грубых ошибок внешней политики США в современной истории. С тех пор у политиков появилось гораздо больше стимулов для уклонения от голосования по военным вопросам.

Любопытно, что эта сдержанность не распространяется на голосование по резолюциям, которые стремятся сохранить военное присутствие Америки на Ближнем Востоке. Законодатели больше заинтересованы в том, чтобы остановить вывод войск из зоны военных конфликтов, чем в первую очередь разрешать эти конфликты. Попросите Конгресс принять участие в честном, открытом и прозрачном общенациональном разговоре, прежде чем запускать первую крылатую ракету, и они спрячутся. Но попросите их выступить с критикой президента за то, что он потерял свою «решимость» или подрывает американское «лидерство», и они моментально явятся с готовыми речами.

Как любит говорить бывший вице-президент Джо Байден, «вот в чем дело»: Соединенные Штаты ведут войну в 2019 году самым немыслимым, извращенным образом. Фактически, американский парламент вышибает почву из-под положений, которые отцы-основатели США кодифицировали в 1776 году. Чем дольше это будет продолжаться, тем более неуместным будет Конгресс, и тем легче президенту будет легче бросить Соединенные Штаты в необдуманный бой.

Дэниел Р. ДеПетрис

Перевод Ильи Прохорова. Источник The American Conservative.





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