Конгресс США одобрил пакет экономических мер почти на $900 млрд :: Экономика :: РБК

Пакет мер включает выплаты большинству американцев в размере $600, а также дополнительные выплаты тем, кто остался без работы в размере $300 еженедельно. Согласно документу, также расширяется программа займов для малого бизнеса на сумму около $284 млрд. Помимо этого, выделяются дополнительные средства на помощь авиакомпаниям, школам, университетам, бизнесу, а также на распространение вакцины от коронавируса.

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Теперь указ о применении новых экономических мер должен подписать президент Дональд Трамп.

В конце марта Трамп подписал закон о финансовой поддержке экономики страны, пострадавшей из-за распространения коронавируса, в размере $2,2 трлн. В нем были заложены прямые выплаты и пособия гражданам, поддержка системы здравоохранения, а также отдельных предприятий.

В апреле конгресс одобрил пакет мер по поддержке экономики на $484 млрд, который предусматривал средства на программу кредитования малого бизнеса, помощь больницам и финансирование программы тестирования на коронавирус.

Многие меры, одобренные весной, истекают в скором времени, и новый пакет мер предусматривает их продление.

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