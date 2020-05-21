Конфуз Банковой: благодаря Офису Зеленского в Канаде появился президент (ФОТО). Новости политики

Пресс-служба Офиса президента Украины отличилась очередным коммуникационным конфузом, сообщив о подарке для «президента Канады»

Через время на Банковой заметили оплошность и исправили сообщение, однако интернет, как известно, помнит все, пишет «ДС».

Новый «казус Банковой» стал общедоступным после публикации сообщения о символических подарках, переданных мировым лидерам президентом и первой леди Украины Владимиром и Еленой Зеленскими по случаю Всемирного дня вышиванки.

«Ко Всемирному дню вышиванки президент и первая леди Украины отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки.

Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Федеративной Республики Германия, Французской Республики, Канады, Республики Польша, Турецкой Республики и других стран», — сказано в официальном сообщении пресс-службы Офиса главы государства.

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Между тем общеизвестно, что в Канаде парламентарная монархия, поэтому там нет должности президента. Формальным ее лидером является королева Великобритании Елизавета II, которую в стране представляет генерал-губернатор (Жюли Пейетт).

Первым лицом государства является Джастин Трюдо, занимающий пост премьер-министра. Супругу Трюдо (Софи Грегуар) лишь неофициально называют «первой леди».

Кроме того, в Германии, исходя из сообщения ОПУ, вышианки получил только президент Франк-Вальтер Штайнмайер. В качестве «первой леди» в послевоенной Германии фигурирует жена федерального канцлера, а не президента. Супруга многолетнего канцлера Германии Ангелы Меркель не слишком подходит на роль «леди».

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Сообщение о «президенте Канады» было опубликовано утром, но после 13 часов его все-таки «подкорректировали», заменив «президентов» на «лидеров».

При чем здесь Мендель

Как известно, пресс-секретарем президента Владимира Зеленского является Юлия Мендель, она же курирует «коммуникационное направление» Офиса президента. О некачественной и непрофессиональной работе г-жи Мендель ранее неоднократно заявляли СМИ и соцсети.

Так, в начале января она разгневала пользователей тем, что опубликовала у себя в Facebook фото зажженной свечи в память о погибших в результате авиакатастрофы в Тегеране, не сменив при этом рамку на фото профиля. Лозунг «Я за ринок землі!» откровенно диссонировал с трагическим посылом, который изображала зажженная свеча.

К слову, с Канадой у Мендель и ее подчиненных, похоже, отдельные счеты. Так, в сообщении о сбитом самолете МАУ в Тегеране отмечалось, что «наши мысли с семьями граждан Канадии, погибших в этой катастрофе».

На недостаточный уровень коммуникаторов на Банковой еще в середине февраля посетовал глава Офиса президента Андрей Ермак.

«В своей работе мы будем делать все, чтобы быть максимально открытыми. Мы признаем, что надо много чего сделать со стороны коммуникаций. У нас очень профессиональная команда, и я думаю, что очень скоро, коммуникации Офиса президента будут на более высоком уровне», — пообещал Ермак.

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Многие сочли это намеком на скорое увольнение Мендель, однако, как известно, этого не произошло. Более того, недавно пресс-секретарь президента Зеленского попробовала себя в новом амплуа, записав мотивационный ролик, в котором предложила украинцам выбрать деньги, здоровье, энергию или время.

Комментариев по поводу «президента Канады» от Юлии Мендель или ее подопечных пока не поступало.





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