Конференция в Мюнхене. Чем удивил Порошенко

Новая политика безопасности реальность принесла немало неожиданностей как исследователям, так и практическим игрокам в сфере геополитики

Впрочем, их готовность приспосабливаться к этой новой реальности, продемонстрированная в Мюнхене, намекает на то, что не все вокруг нас безнадежно, передает «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

Первый день безопасности конференции в Мюнхене, вопреки ожиданиям, вышел прелюбопытным.

Действо началось в несколько пессимистической атмосфере всеобщей растерянности. Все были под впечатлением от отчета, пидготовного к конференции, и невеселой вступительной речи Вольфганга Ишингера

Но элиты — для того и элиты, чтобы быть осмыслить новую реальность и по мере своих сил попытаться к ней приспособиться. Чем они и занялись. Выглядело это иногда забавно.

Например, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен на конференции начала размышлять о том, что странам ЕС нужна, страшно сказать, армия. Не совсем понятно, какая и сколько, но однозначно — нужна. Иначе у них, страшно сказать, могут просто отобрать территорию.

«Евросоюзу необходимы превентивные механизмы, способные предотвратить и остановить возможные попытки аннексии территории стран-членов … Нам нужен определенный оборонный потенциал для того, чтобы никому не пришло в голову забрать часть нашей территории», — выразила свое, очевидно, недавнее открытие госпожа Урсула. Заметим, это говорит не монах-даос, и не Далай-лама. Это говорит министр обороны страны с многовекового военной историей. Иногда блестящей, иногда — позорной, но всегда — живой. И сказано это за четыре года после начала активных боевых действий в Европе.

С другой стороны, смеяться ли нам с этого, вспоминая недавние откровения Турчинова о том, что вообще-то в момент начала российской агрессии в Украине армии не было — но он говорил, что армия есть — «чтобы не сеять панику среди населения». Заметим — все это случилось за шесть лет после российско-грузинской войны.

Не менее интересным было и выступление генсека ООН Антонио Гуттериша, который решил, не много ни мало, установить дозволенные рамки межгосударственных кибернетических атак. «Очень часто отсутствует консенсус относительно того, как вписать кибернетические войны в международно-правовые рамки … Мне кажется, что единственная возможность это сделать — это если мы сядем все вместе, с участием ученых, специалистов — и согласуем базовые правила», — подчеркнул генеральный секретарь ООН.

В этом месте в память приходит основополагающая работа отца международного права Гуго Гроция — «De Jure Belli et Pacis», «О праве войны и мира», к солидным томам которой будет добавлена брошюрка авторства Гуттериша, в которой описано, как государства должны объявлять кибервойну , боевые вирусы являются приемлемыми, а какие — недостойными честных кибербойцов, и сколько раз в день следует кормить пленных хакеров противника.

Хотя, если без шуток, определенное регулирование киберконфликтов действительно нужно, но из-за гибридной природы этой угрозы с классическими нормами войны оно не будет иметь ничего общего.

Собственно, о тотальной кибервойне говорил и наш президент. Констатируя тот уже всем видимый факт, что Россия таки ведет тотальную кибервойну, с помощью которой грозит как инфраструктуре, так и политическому процессу во многих странах мира. На самом деле, многое из этого наш президент мог сказать и в прошлом году — когда мы уже стали жертвой кибератак на нашу энергосистему, а мир еще до конца не понял, с чем имеет к делу. Впрочем, лучше поздно, чем в мемуарах …

Хотя одно тонкое наблюдение Петр Порошенко таки обнародовал. Речь идет о том, что многие из большого набора различных жестоких конфликтов, угрожающих спровоцировать «большую войну», имеют не только схожий характер, но и схожие причины.

И действительно — если вспомнить список самых острых проблем безопасности, обнародованных перед конференцией, то невольно всплывает мысль, что война в Сирии и война на Донбассе, а также возможное столкновение России и НАТО — это неприкрытый результат внешнеполитических авантюр Кремля. Зато ядерное оружие и стремительное развитие ракетных технологий в Северной Корее, равно как и агрессивная политика Ирана, которая может привести к масштабным боевым действиям на Ближнем Востоке, вполне могут также быть результатом более завуалированных действий России.

Впрочем, даже найдя этот общий корень, не так-то и просто решить вопрос о том, как его можно выкорчевать. Для этого, к сожалению, «шести пунктов президента Порошенко» произнесенных нашим президентом на конференции, кажется, будет таки мало.





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