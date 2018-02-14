Конец свободной торговле. Как интернет убивает привычный бизнес

Половина россиян делает покупки в Интернете, согласно опросу MixResearch. А обороты интернет-магазинов выросли в России вдвое за последние 5 лет. Чем это грозит традиционному предпринимательству, разбирался NewsTracker.

Огромный темный рынок

Россия самая большая страна Европы по числу пользователей Интернета (84 миллиона человек, по данным на 2016 год). Онлайн-покупки делает каждый второй, и в прошлом году их общая стоимость впервые превысила 1 триллион рублей, по данным Ассоциации компаний интернет-торговли. Охотнее всего россияне покупают электронику, бытовую технику (32% продаж), одежду и обувь (26%).

Ставропольский край только в последние годы начал подхватывать тренд развития интернет-торговли. Первый настоящий взрыв активности в этом сегменте Ставрополье пережило в 2016 году, по данным Росстата. Тогда обороты онлайн-продаж в регионе выросли почти в 3 раза по сравнению с 2015 годом. Сумма заказов в 2016 году впервые превысила 1 миллиард рублей.

Но до сих пор этот сегмент слабо контролируется государством, около половины рынка остается в тени. «Сегодня мимо государства проходит объем торговли в 430-450 миллиардов рублей оборота, без всяких налогов и уплаты чего бы то ни было. К 2020 году это будет 3,2 триллиона рублей, которые будут мимо государства идти», — прогнозирует президент Торгово промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

С другой стороны, благодаря бесконтрольности, по мнению экспертов, интернет-торговля в последние годы и развивается так стремительно. Еще в 2013 году объем российского рынка онлайн-торговли составлял всего 500 миллиардов рублей. Но скоро все изменится к лучшему — в большей степени для государства, чем для бизнеса.

Входной билет резко подорожал

Проблему налогового учета торговли в интернете могут решить онлайн-кассы, которые в среде индивидуального предпринимательства должны войти в обиход с 2019 года. Но для малого бизнеса стремление урегулировать рынок означает новые трудности. Раскрутиться до значительных масштабов с новым интернет-магазином почти невозможно.

«Если раньше студенты, у которых было 100-200, может быть, 500 тысяч рублей, легко открывали интернет-магазин, сейчас это совсем не так. Если у вас нет хотя бы 30 миллионов рублей, то сколько-нибудь заметным интернет-бизнесом заниматься бессмысленно», — считает управляющий партнер группы компаний «220 вольт» Алексей Федоров.

Однако борьба с теневым сектором все равно продолжится, считают эксперты, потому что это вопрос самообеспечения страны. По данным АКИТ, внутренний рынок представлен 45 тысячами российских интернет-магазинов, которые удерживают ⅔ внутреннего рынка. Остальной оборот утекает за рубеж.

«Теневой оборот выбивает наши площадки и дает возможность для экспансии зарубежных партнеров. Естественно, надо уравновесить!» — считает президент Торгово промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

Усиление «Почты России»

Российский сегмент интернет-торговли, по мнению экспертов, развивается по пути монополизации. Из 45 тысяч российских интернет-магазинов всего 100 компаний контролируют 85% всего оборота.

Укрупняются не только торговые площадки. Сегмент доставки уже больше чем наполовину принадлежит «Почте России», которая обслуживает 67% онлайн-заказов. Хотя единственное преимущество «Почты» перед конкурентами — развитая сеть, 42 тысячи отделений разбросаны по всей стране.

«Какая-то небольшая фирмочка может не справиться с огромным объемом, поэтому существует с десяток альтернативных экспедиционных компаний. А “Почта России” — это глобальный игрок. Поэтому идет некая монополизация… Это всегда плохо», — считает сопредседатель регионального отделения «Опоры России» в Ставропольском крае Павле Мрвалевич.

Глобальный рынок — глобальная конкуренция

Торговля в интернете удобнее и выгоднее для потребителя. Для бизнеса главная проблема, по мнению экспертов, в растущей конкуренции — соперничать приходится не только с местными, но и с иностранными коллегами. К такому противостоянию местные предприниматели пока не готовы, да и не могут подготовиться, считает Павле Мрвалевич.

«Интернет-торговля убирает посредников. У нас много жили на посредничестве — купил, перепродал. Если брать наш край, 83% — торговля и общепит в совокупности… Сейчас это уйдет, и ситуация усложнится для сектора торговли в нашем крае», — отмечает Мрвалевич.

Край, по мнению собеседника, слишком сильно зависит от сферы торговли. Поэтому развитие интернет-торговли грозит региону массовой безработицей. Отмена посреднических услуг, по его мнению, приведет к массовым увольнениям, с чем придется справляться местной власти.

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