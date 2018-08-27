Конец сезона отчетностей: дивергенция FAANG и возвращение ритейлеров

Двумя важными моментами, которые наблюдаются по результатам этого (практически завершенного) сезона корпоративных отчетностей, стали с остальным рынком и восстановление позиций традиционных ритейлеров.

В рамках сектора высоких технологий акции группы FAANG (Facebook (NASDAQ:), Amazon (NASDAQ:), Apple (NASDAQ:), Netflix (NASDAQ:) и Alphabet (NASDAQ:)) привели индекс к рекордным максимумам и сыграли главную роль в «бычьем» ралли бенчмарка. Однако сейчас они могут уступить лидерство. Некоторые из этих давних любимцев Уолл-Стрит продемонстрировали признаки замедления роста, и их будущее выглядит немного неопределенным.

На самом деле они способны даже положить конец текущему «бычьему» рынку (который стал самым продолжительным в истории) из-за их растущего значения в экономике. По данным Bloomberg, доля высокотехнологичных компаний в экономике США значительно возросла по сравнению с 1999 годом. Хотя акции сектора составляют около 30% от стоимости S&P 500, они также обеспечивают 23% ожидаемого роста S&P в следующем году, по сравнению с 15% в 1999 году.

Акции Facebook, гиганта социальных сетей и одной из самых дорогих компаний в мире, в конце июля упали более чем на 20% после того, как она обеспечить рост доходов в соответствии с прогнозами впервые за три года на фоне скандалов в рамках обеспечения конфиденциальности и размещения контента.

FB Weekly

Показатель числа ежедневных пользователей, который является ключевым для будущего роста компании, также не оправдал ожиданий, а главный финансовый директор Дэвид Уэнер предупредил инвесторов о том, что рост продаж продолжит замедляться в течение второго полугодия.

, (NYSE:) и (NYSE:) также не оправдали ожидания аналитиков по ряду финансовых показателей, вызвав опасения по поводу того, что слабость гигантов медиа-сегмента, может плохо сказаться на динамике всего рынка. Однако, несмотря на эти разочарования, для технологического сектора не все так плохо.

Другие гиганты, в том числе (NASDAQ:), , и , продолжили свой рост после сообщений о сильном росте продаж и уверенных перспективах, не давая инвесторам никаких сигналов относительно возможного замедления роста продаж и прибыли.

Ритейлеры снова в игре

В то время как ряд технологических компаний столкнулся с проблемами в условиях ужесточения правил в результате недобросовестного использования личных данных, перспективы крупнейших розничных сетей страны улучшились благодаря сильному рынку труда и росту доверия потребителей.

Уровень безработицы зафиксировался вблизи рекордных минимумов, а доверие потребителей – на 17-летнем максимуме. В то же время, налоговая реформа Трампа обеспечила американцев большими располагаемыми доходами, что позволило многим ритейлерам повысить свои годовые прогнозы. (NYSE:), (NYSE:) и (NYSE:) опередили прогнозы выручки и прибыли за второй квартал.

Самым большим сюрпризом стало то, что большинство из этих компаний сообщили о впечатляющих сопоставимых продажах в годовом отношении, демонстрируя, что традиционная модель розничной продажи имеет будущее в эпоху электронной коммерции, где действуют такие гиганты как Amazon.

Walmart, крупнейшая в мире розничная сеть, опубликовала свою лучшую квартальную прибыль за десять лет, в то время как Target представила лучшие результаты за 13 лет. Как сильные прибыли, так и оптимистичные прогнозы показывают, что традиционные розничные гиганты преуспевают в рамках привлечения клиентов и улучшения работы магазинов, в то же время добавляя новые возможности покупки и доставки товаров посредством электронной коммерции. Рост по всем направлениям также обеспечивается повышением качества обслуживания за счет более подготовленных и высокооплачиваемых сотрудников.

Подведем итог

Несмотря на относительную слабость некоторых представителей группы FAANG, рынок сохраняет восходящую динамику и переписывает максимумы, в целом демонстрируя устойчивость экономики США. Тем не менее, видимая дивиргенция Facebook и Netflix с остальными компаниями FAANG заставила инвесторов нервничать относительно их перспектив роста.

Понятно, что может происходить перестройка рынка. Ритейлеры и финансовые компании возвращаются в игру, открывая новые возможности для инвесторов, которые, возможно, не видят перспектив во вложении в высокотехнологичные компании, когда их акции торгуются на столь высоких уровнях.





Источник