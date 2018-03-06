Конец независимости Украины: в Госдуме объяснили суть конфликта «Газпрома» и «Нафтогаза»

Зампредседателя Госдумы РФ Петр Толстой напомнил, что в течение 25 лет Россия с помощью дешевого газа и другими ресурсами «искусственно поддерживала независимость Украины». Решение «Газпрома» разорвать контракт с «Нафтогазом» положит конец этой практике, считает депутат.

«После государственного переворота в 2014 году делать это [поддерживать экономику Украины] глупо и неправильно. Вот этот вот груз, тяжелая ноша украинской независимости, теперь полностью висит на шее у Евросоюза», — заявил Петр Толстой в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

При этом парламентарий отметил, что процедура расторжения контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом» будет длительной.

«В любом случае она будет длиться не один год, а дольше. Контракт заключен до конца 2019 года, расторжение будет длиться примерно столько же. Но политически это означает, что Украина перестанет быть страной-транзитером, которая паразитирует на российском газе. Это конец независимости Украины», — отметил вице-спикер Госдумы РФ.

Петр Толстой подчеркнул, что «на сегодняшний день вся экономика Украины, вся ее хваленая независимость и молодчики с факелами происходят на наши с вами деньги».

«Надо положить этому конец», — считает депутат.

Напомним, накануне «Газпром» уведомил «Нафтогаз» о начале расторжения контрактов на покупку газа и его транзит по территории Украины. Как прогнозирует президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, для Украины, которая уже втридорога закупает газ у Европы, это закончится «удар по экономике страны».

«Нынешние политические амбиции власти просто убивают её. Потому что Порошенко хочет показать свою антироссийскую риторику. В результате произойдёт повышение всех цен и ускорение роста инфляции», — приводит слова эксперта «Газета.ru».





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