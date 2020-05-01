Конец карантина, новый курс доллара и перерасчет пенсий: что ждет украинцев в мае

В Украине май может запомниться окончанием карантина, подорожанием доллара и перерасчетом субсидий. Кроме того, в мае пересчитают выплаты большинству пенсионеров.

Подробнее о том, что и для кого изменится в мае – читайте в материале OBOZREVATEL.

Конец карантина

В Украине уже 18 мая могут частично открыть метрополитен и ТРЦ без развлекательных площадок, а с 12 мая заработают магазины. При этом продуктовым рынкам разрешат работать уже на этой неделе. «Мы моделируем, исходя из нынешней ситуации. Могу сказать точно, что так или иначе основные карантинные ограничения будут действовать до конца июня-начала июля. Масочный режим минимум до осени, а там видно будет», – пояснил собеседник в СНБО.

С 12 мая могут открыть:

парки и скверы, зоны отдыха, пляжи;

парикмахерские;

магазины техники, канцтоваров (торговля непродовольственными товарами);

кафе (на вынос);

веломагазины и автомойки;

общепиты с обслуживанием на вынос;

спортивные залы ;

отели;

ремонт часов, ремонт велосипедов, ремонт ювелирных изделий;

услуги домашнего персонала;

прокат предметов личного пользования;

услуги по ремонту обуви, одежды.

Через неделю после первого шага, с 18 мая могут открыть:

ТРЦ без развлекательных зон;

театры и кинотеатры ;

спортивные площадки ;

общепит с посетителями;

некоторые заведения образования ;

метро с ограничениями (специальные перевозки).

В конце мая – первой половине июня (четкая дата не озвучивается):

полноценно заработает метро;

развлекательные заведения;

рестораны и кафе;

заведения культуры.

Важно! Открывать будут не все заведения, а те, которые смогут выполнять санитарные условия (10 квадратов на человека, контроль температуры в отдельных случаях, маски, дезинфекция). Кроме того, это лишь предварительный план, и он рассчитан на то, что существенного роста заболеваемости в Украине уже не будет.

Субсидии пересчитают

В мае традиционно происходит перерасчет размера субсидий на неотопительный сезон. В этом году он произойдет автоматически, то есть ходить в органы соцзащиты и просить о помощи не придется.

Тем, кто потерял работу во время карантина, Кабмин предлагает оформить субсидию без учета прошлой зарплаты, а из расчета компенсации от Соцстраха. Для этого нужно обратиться в Центр занятости и зарегистрироваться в качестве безработного.

Только после этого, если у других членов семьи нет существенного дохода, можно рассчитывать на частичную компенсацию коммунальных услуг в виде субсидии.

Традиционно размер субсидий на неотопительный сезон существенно снижается. Это происходит в первую очередь из-за того, что не нужно платить за отопление.

Доллар подорожает

В мае стоимость американской валюты может достичь 27,5-27,9 грн/$, рассказывает финансовый аналитик Владимир Мазуренко. При этом курс будет в том числе зависеть от того, как быстро закончится карантин.

Курс доллара

«Мы в любом случае увидим поэтапную девальвацию, которая уже заложена в бюджете страны. Думаю, что в ближайшее время курс гривни по отношению к доллару будет находиться в стабильном диапазоне, но уже в мае может перейти к отметкам 27,5-27,9 грн/$», – рассказывает Мазуренко.

Однако резкой девальвации также ожидать не стоит. Причины:

Банковская система страны преодолела негативное влияние коронавируса . В НБУ считают, что ажиотажный спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны населения спал.

Рынок сохраняет девальвационные ожидания, и укрепление курса будет использоваться для новых покупок, как только появится дополнительная ликвидность.

Шансы на заключение договора с МВФ и снижение спроса со стороны импортеров постепенно исчерпывают свое влияние на рынок. Для дальнейшего укрепления гривни нужны будут новые драйверы.

Пенсии пересчитают

В Украине с первого мая пенсии умножат на коэффициент 1,11 (повышение составит 11%), а минимальная прибавка – 100 грн. При этом минимальный размер выплаты для тех, кто выполнил требования по стажу, будет на уровне 2100 грн.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кабмина постановлении правительства. Так, согласно документу:

в 2020-м перерасчет пенсий состоится с коэффициентом 1,11;

повышать будут расчетный размер пенсий (без учета дополнительных прибавок);

если повышение будет менее 100 грн, его автоматически «дотянут» до 100 грн;

перерасчет пройдет 1 мая.

«Финансирование выплат, предусмотренных абзацами первым и третьим пункта 1, абзацем третьим пункта 2 и пунктом 3 настоящего постановления, осуществляется за счет средств государственного бюджета, предусмотренных программой «Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программами, и дефицита средств Пенсионного фонда», – говорится в решении.

Длинные выходные

В мае украинцев ждет сразу несколько дополнительных выходных:

11 мая Украинцы смогут отдыхать из-за переноса выходного дня с субботы, 9 мая. К слову, именно из-за этого частичное окончание карантина могут объявить на 12 мая (вторник).

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