кому Минфин продал евробонды и какие платежные услуги будет предоставлять Rozetka — Минфин

Украина 27 января провела расчеты по еврооблигациям на сумму 1,25 млрд евро с доходностью 4,375% и с погашением в 2030 году. Ценные бумаги находятся в листинге на бирже Euronext Dublin.

НБУ дал добро: Rozetka будет предоставлять платежные услуги

Национальный банк согласовал условия и порядок деятельности нового оператора услуг платежной инфраструктуры — компании «Уапром».

Конец месяца: есть ли угрозы для курса

НБУ придется наверстывать упущенное и покупать валюту, поддерживая курс доллара на торгах. Но есть риск, что регулятор слишком увлечется выкупом валюты с рынка. Это может стать опасным для курса гривны и усилит давление на нее.

Приватбанк будет выдавать бизнесу дешевые кредиты

Приватбанк открыл прием заявок предпринимателей и представителей малого бизнеса на получение льготных кредитов в рамках новой государственной программы стимулирования бизнеса «Доступные кредиты 5-7-9%».

Китайский вирус: Мировые фондовые рынки падают

Европейские акции резко снизились в понедельник из-за коронавирус, который быстро распространяется.

Как открыть счет в польском банке

Открыть зарубежный счет украинцу можно. Но не так много государств готовы принять ваши деньги, как кажется на первый взгляд. Своим опытом открытия счета в польском банке делится в блоге читатель «Минфина».

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