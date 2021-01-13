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кому хуже всех — Минфин

Экономика Украины 13 Янв 2021
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Введенный в Украине локдаун, который продлится до 24 января, снова обрушил обороты заведений общепита. Об этом свидетельствуют данные компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster, пишет Сегодня.

У кого хуже всего ситуация

При этом хуже всего ситуация — у ресторанов и баров. Их обороты просели на 58% и 51% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кафе и кальянные потеряли 40% и 39% выручки соответственно. Пекарни — 37%, пиццерии — 23%, фастфуд — 14%, кондитерские — 16%, а кофейни — 12% от прошлогодних продаж.

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Учреждения, и в прошлом году ориентировались только на доставку, в зимний локдаун выросли на 5%. А бизнес доставки суши показал рост на целых 25%.

Карантин. Что и как работает

С 8 по 24 января не будут работать:

  • учебные заведения, кроме дошкольных;
  • кафе, бары, рестораны, развлекательные заведения, ТРЦ, кроме покупки товаров первой необходимости;
  • учреждения культуры, фитнес-залы, бассейны;
  • непродовольственные рынки (продовольственные — с ограничениями);
  • кинотеатры и учреждения культуры.

Также запрещены все массовые мероприятия, кроме официальных спортивных.

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Продолжат работать:

  • общественный транспорт;
  • супермаркеты, аптеки;
  • банки, почтовые отделения;
  • АЗС (без зон общественного питания);
  • гостиницы;
  • салоны красоты и парикмахерские (по предварительной записи);
  • внутренние авиаперевозки.

Как локдаун повлияет на экономику

Национальный банк прогнозирует потери экономики Украины на уровне 0,2 п.п. ВВП в связи с введением локдауна с 8 по 24 января 2021 года.

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года составит около 3%. В дальнейшем ситуация улучшится.

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