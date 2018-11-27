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Компенсация Украине за Крым: Россия отказалась платить миллиард — Обозреватель

Экономика Украины 27 Ноя 2018
Компенсация Украине за Крым: Россия отказалась платить миллиард — Обозреватель
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Россия не признала решение гаагского арбитража по иску украинского «Ощадбанка» о компенсации убытков на $1,3 млрд в связи с утраченными в аннексированном Крыму инвестициями.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе министерства юстиции России, ведомство будет принимать все необходимые меры, чтобы оспорить арбитражное решение.

«Российская Федерация не признает решение международного арбитража при Постоянной палате Третейского суда в Гааге, вынесенного 26 ноября 2018 года, в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска ПАО «Государственный ощадный банк Украины» к РФ», — говорится в сообщении.

Корреспондент.net

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 ноября «Ощадбанк» выиграл в Международном арбитраже у Российской Федерации $1,3 млрд компенсации убытков из-за аннексии Крыма. Сумма требований включает стоимость потери активов в Крыму, стоимость потери бизнеса и проценты, которые будут начислены до фактического получения компенсации. Стороны обязаны выполнять арбитражное решение без промедления.

Первый шаг в суде «Ощадбанк» сделал в июле 2015 года. Тогда госбанк отправил официальное письмо в РФ с заявлением о том, что с их инвестициями на полуострове обращаются незаконно.

Суд в Гааге обязал Россию возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В частности, речь шла о сумме в 159 млн долларов.

Россию признали ответственной за нарушение прав украинских инвесторов начиная с 21 марта 2014 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об аннексии Крыма. Иск против России подавали 18 украинских компаний, а также одно физическое лицо.

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