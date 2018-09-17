Компания UzCard восстановила работу национальной платежной системы Узбекистана

Фото с сайта Kun.uz

Компания UzCard сообщила на свой странице в Facebook о восстановлении системы безналичных платежей, сбой которой произошел 15 сентября. Оператор приносит «глубочайшие извинения всем держателям карт, торгово-сервисным предприятиям и партнерам», говорится в пресс-релизе компании.

В настоящий момент пользователи карт платежной системы UzCard могут осуществлять покупки по безналичному расчету, в ближайшее время появится возможность пользоваться банкоматами, в частности, снимать наличные.

Указано, что неполадки в работе Единого общереспубликанского процессингового центра (ЕОПЦ), оператором которого является компания UzCard, были устранены силами штатных программистов, а также при помощи привлеченных специалистов-партнеров.

«В заключение хотим заверить пользователей системы UzCard, что со стороны нашего Центра будут предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности карточных данных и созданию защиты каждой транзакции для исключения возможности повторения данного рода инцидентов», — говорится в информационном сообщении UzCard.

Произошедший сбой затронул огромное количество узбекистанцев — по данным республиканского Центробанка, число пластиковых карт в стране составляет около 18 миллионов, количество установленных платежных терминалов около 243 тысяч. Многие люди жаловались, что, не имея наличных средств, не могли позволить купить себе самое необходимое. В сложившейся ситуации заметно пострадала торговля. Руководители некоторых торговых сетей заявили о снижении продаж более чем наполовину. Маленькие магазины начали отпускать товары в долг под запись. По неофициальным подсчетам, за 12 часов простоя электронная коммерция в Узбекистане могла недосчитаться примерно 4 млрд сумов (около $500 тысяч).

Центробанк Узбекистана после сбоя национальной платежной системы UzCard совместно с коммерческими банками обеспечил наличностью все филиалы банков во всех регионах страны. Во избежание подобных случаев в будущем регулятор инициировал изменения в законодательство, согласно которым ЦБ наделят правами и обязательствами по надзору и регулированию деятельности розничных платежных систем.

Система UzCard была создана в середине 2000-х годов. Сейчас в рамках обслуживающего ее центра объединены платежные системы 27 коммерческих банков. Система занимает монопольное положение на рынке страны.

Международное информационное агентство «Фергана»





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