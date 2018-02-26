Компания Tele2 подвела итоги работы интернет-магазина за 2017 год

26 февраля, 11:31, Воронеж, текст — Ксения Бузунова

Число проданных SIM-карт увеличилось на четверть.

Альтернативный оператор мобильной связи Tele2 подвел годовые итоги развития канала интернет-продаж в понедельник, 26 февраля.

Число SIM-карт, заказанных в 2017 году, увеличилось на 23% по сравнению с 2016-м. За прошлый год доля абонентов в Воронежской области, подключившихся к сети оператора через shop.tele2.ru, превысила 4%. Номерная емкость онлайн-витрины составляет свыше полумиллиона комбинаций в различных категориях – от обычных до платиновых номеров.

Количество онлайн-обращений на подключение к Tele2 по MNP (переход в сеть Tele2 с сохранением номера) составило 13% от общего числа заказов в интернет-магазине.

В интернет-магазине Tele2 можно также приобрести смартфоны и аксессуары для них, брендированные USB-модемы и WiFi-роутеры по выгодным ценам. Лидером продаж среди брендированного оборудования в 2017 году стал смартфон Tele2 Midi.

– Уверенный рост продаж в цифровом канале свидетельствует о востребованности онлайн-каналов обслуживания. В конце прошлого года Tele2 запустила обновленный интернет-магазин. Надеемся, клиенты по достоинству оценят новые возможности сервиса. Кроме того, магазин доступен в удобной мобильной версии с нашим скоростным 4G-интернетом, – рассказал коммерческий директор макрорегиона «Черноземье» Tele2 Владимир Поваров.

Интернет-магазин Tele2 работает во всех регионах присутствия оператора.

×

Добавить издание «РИА «Воронеж»» в ваши источники?

Новости из таких источников показываются на сайте Яндекс.Новостей выше других

Добавить

Заметили ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter





Источник