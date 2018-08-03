Компания МТС поддержит перспективные стартапы Новосибирска

Ежегодный бюджет на программу MTS StartUp Hub с учетом всех этапов работы со стартапами составляет 50 млн рублей. Эта сумма может увеличиваться в зависимости от потребностей программы.

Напомним, что MTS StartUp Hub был запущен в марте нынешнего года. Тогда было принято более 250 заявок по шести направлениям: облачные технологии, финансовые сервисы, искусственный интеллект, цифровая медицина, онлайн-образование, автоматизация закупок и логистики. По результатам заочного тура к защите допущено 30 проектов, из которых эксперты выбрали 22 наиболее перспективных. В недалеком будущем пилотные проекты стартаперов будут запущены.



Во второй набор можно подавать заявки по четырем направлениям — кибербезопасность, решения для e-commerce**, B2B-продукты и IoT/M2M. Но свои силы смогут попробовать и те, чьи стартапы не попадают в эти направления. В рамках программы StartUp Hub действует «Открытое окно инноваций». Им могут воспользоваться команды, чьи стартапы находятся в других технологических сферах. Если проект окажется интересным, эксперты МТС помогут подобрать заказчика, который окажет поддержку в запуске пилотного проекта. Предпочтение будут отдавать стартаперам, которые, помимо идеи, уже имеют готовый продукт, а желательно и первых клиентов.



Программа MTS StartUp Hub состоит из двух туров – заочного и очного. Причем наиболее интересные и перспективные стартапы смогут сразу, минуя заочный тур, перейти к реализации пилотного проекта. Для остальных предусмотрен очный тур: индивидуальная работа с бизнес-заказчиками, мастер-классы и консультации с ведущими экспертами рынка.



— МТС — технологическая компания с одной из крупнейших клиентских баз, инфраструктурой и каналами продаж, за счет ресурсов корпорации стартапы могут протестировать жизнеспособность своего продукта, — отмечает руководитель MTS StartUp Hub Дмитрий Курин. — Стратегическая задача программы MTS StartUp Hub — совместная проверка продуктовых гипотез и решение задач с помощью новых технологий. Это позволит добиваться максимальной синергии со стартапами за счет внедрения работающего продукта в нашу клиентскую базу, что потенциально создает дополнительную стоимость для того или иного направления бизнеса МТС.



*Пусковой центр

** электронная коммерция

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