Компания inVia Robotics привлекла $20 млн инвестиций на развитие складских роботов

08.08.18

Компания inVia Robotics привлекла $20 млн инвестиций на развитие складских роботов





Южно-калифорнийская технологическая компания inVia Robotics, разрабатывающая с 2015 года современные роботизированные решения для автоматизации складов и распределительных центров компаний, работающих с сфере электронной коммерции, сообщает о привлечении $20 млн инвестиций в раунде финансирования серии B под руководством Point72 Ventures.



Полученные средства компания направит на стимулирование коммерческого внедрения роботов-сборщиков inVia и облачной системы управления робототехникой, как услугой RaaS (Robotics-as-a-Service) на складах в соответствии с требованиями масштабируемого рынка электронной коммерции.



Чтобы иметь возможность конкурировать с такими ритейл гигантами, как Amazon, автоматизация склада имеет решающее значение для компаний, работающих в сфере электронной коммерции. Но расходы на покупку парка роботов часто становятся неподъемными для компаний. Привлеченные inVia Robotics инвестиции будут способствовать росту и развитию доступности складских роботов на основе услуги подписки RaaS. Платформа позволит оптимизировать работу складов и повысить их производительность для клиентов компании.



Автоматизируя процессы хранения и поиска товаров, роботы inVia способны увеличить эффективность работы слада до пяти раз, что позволяет компаниям электронной коммерции обрабатывать огромный рост потребительских заказов. Уникальная модель на основе подписки позволяет различным компаниям внедрять роботизированную автоматизацию без огромных вложений. Платформа RaaS от «inVia Robotics» легко интегрируется с любым программным обеспечением и существующими эко системами сладов.



Киосксофт

Источник