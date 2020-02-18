Компании Lufthansa Group и Amadeus расширяют многолетнее технологическое сотрудничество

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Решения Amadeus для управления продажами и обслуживанием пассажиров будут способствовать цифровой трансформации Lufthansa Group, обеспечивая инновационность и устойчивость бизнеса.

Lufthansa Group и Amadeus продлили и расширили долгосрочное технологическое сотрудничество.

В рамках нового соглашения Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Swiss International Air Lines и Air Dolomiti будут продолжать использовать платформу обслуживания пассажиров Altéa PSS — ИТ-систему Amadeus для авиакомпаний — для выполнения задач по хранению ресурсов, управлению бронированием и оформлением авиабилетов, урегулирования сбоев в аэропорту и контроля вылетов. Тем самым будет обеспечена максимально бесперебойная доставка пассажиров до места назначения.

Также в рамках партнерства обозначен запуск новых сервисов, призванных изменить способ обслуживания клиентов Группы как в Интернете, так и в аэропорту. Расширенное сотрудничество с Amadeus направлено на развитие таких сфер, как операционная работа Lufthansa Group, управление сбоями в расписании, а также продажи дополнительных услуг, поисковые сервисы и обслуживание в аэропорту.

«Благодаря этому соглашению мы не только укрепляем наше сотрудничество и обеспечиваем операционную стабильность, но и закладываем основу для стимулирования инноваций и ускорения внедрения цифровых технологий в различных сферах нашей деятельности», — отмечает Dr. Roland Schütz, исполнительный вице-президент и директор по информационным технологиям Lufthansa Group.

Сотрудничество подкрепляется стратегией Amadeus по развитию платформенной модели.

Amadeus Airline Platform предоставляет авиакомпаниям большую гибкость и широкие возможности сотрудничества со стартапами и партнерами для реализации инноваций, проведения экспериментов и сокращения циклов внедрения.

«Это расширенное соглашение — доказательство нашего долгосрочного партнерства с Lufthansa Group», — говорит Julia Sattel, President, Airlines, Amadeus. «Наши технологии, находящиеся в авангарде индустрии, будут помогать Lufthansa Group достигать целей своего бизнеса — от поисковых сервисов до операционной работы. При этом обеспечивая одинаково высокий уровень качества продаж и обслуживания пассажиров в разных авиакомпаниях-участниках группы».

Электронная коммерция

Согласно новому договору, на веб-сайте Lufthansa будет и дальше использоваться система Amadeus e-Retail. Lufthansa Group также намерена сотрудничать с Amadeus, чтобы улучшить качество взаимодействия с другими своими брендами в Интернете. С помощью новых решений Amadeus Digital Experience Suite и Instant Search Lufthansa Group сможет оптимизировать пользовательский опыт для своих клиентов, например обновить интерфейс в точках цифрового взаимодействия с пассажиром и алгоритм процесса бронирования, или создать новые посадочные веб-страницы для вдохновения и привлечения трафика. Это будет возможно благодаря использованию открытой архитектуры Amadeus для интеграции внешних модулей.

Технология Amadeus, например Flex Pricer, также будет продолжать помогать Lufthansa Group в других областях поиска билетов — она позволяет отображать все тарифы авиакомпании по всем маршрутам, создавая мгновенные возможности для апселлинга, поскольку пассажиры могут легко увидеть стоимость и выгоду покупки авиабилета более высокого класса для любого рейса.

Другим краткосрочным преимуществом для путешественников является то, что авиакомпании Lufthansa Group консолидируют платежные сервисы для своих веб-сайтов на стороне Amadeus. Это позволит предлагать путешественникам простой и единообразный способ оплаты на всех веб-сайтах Lufthansa Group.

В аэропорту

Пассажиры Lufthansa Group получат дополнительные преимущества в обслуживании благодаря технологиям Amadeus по управлению процессами в аэропорту и сбоями в расписании.

В качестве примера можно привести решение Amadeus ACUS Mobile, которое позволяет авиакомпаниям Lufthansa Group регистрировать и обрабатывать данные пассажиров удаленно или на любой мобильной станции в окрестностях аэропорта, независимо от существующей инфраструктуры аэропорта. Повышенная гибкость и мобильность позволяют Lufthansa Group предоставлять своим клиентам услуги премиум-класса в любом месте назначения, например в удаленных или сезонных аэропортах, таких как аэропорт BGI (Барбадос), а также оптимизируют пассажиропотоки и уменьшают очереди в загруженных узловых аэропортах. На сегодняшний день Lufthansa Group и Amadeus установили более 50 рабочих станций ACUS в 13 аэропортах по всему миру

Технология Amadeus также продолжит помогать Lufthansa Group в таких сферах, как автоматическая пересадка (перебронирование) пассажиров в случае задержек и гибкая оплата дополнительных услуг на стойке регистрации в аэропорту.

Расширенное сотрудничество

Ключевой элемент нового партнерства — это единый контракт для участников Lufthansa Group, так что авиакомпании могут выбирать из меню решений те, которые лучше всего соответствуют их потребностям. Новый контракт обеспечивает большую гибкость для всех авиакомпаний Lufthansa Group, что позволяет им легко реализовывать новые функциональные возможности по мере того, как возникает необходимость.

Для бренда Lufthansa Group это новое долгосрочное соглашение также облегчит интеграцию авиакомпаний в рамках группы. Таким образом будет обеспечиваться стабильное и высококачественное обслуживание всех пассажиров независимо от того, услугами каких авиакомпаний они пользуются.

Eurowings продолжит эксплуатировать систему обслуживания пассажиров New Skies, поставляемую Navitaire (компания принадлежит Amadeus), по отдельному контракту.

Путешествия стимулируют прогресс. Технологии Amadeus позволяют людям планировать путешествия через турагентов, туроператоров, пользоваться услугами поисковых интернет-систем, авиакомпаний, аэропортов, гостиниц, операторов железных дорог и трансферных компаний.

Более 30 лет мы разрабатываем технологии, действуя в партнерстве с туристической отраслью. Мы объединили глубокое понимание путешествий со способностью проектировать и поставлять самые сложные, надежные, критически важные системы, которые необходимы нашим клиентам. С нашей помощью более чем 1,6 млрд путешественников ежегодно получают доступ к услугам туристических агентств, авиакомпаний, гостиниц и других трэвел поставщиков в более чем 190 странах. Наш штат включает 19 тыс. сотрудников в 70 представительствах. Мы мыслим глобально, но расположены рядом с клиентами.

Наша цель - формировать индустрию путешествий будущего. Мы стремимся к эффективным технологиям, которые способствуют улучшению качества путешествий.

Amadeus входит в индекс IBEX 35 и числится на испанской фондовой бирже как AMS.MC. Компания также входит в EuroStoxx50 и индекс устойчивости Доу-Джонса в течение последних восьми лет.

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