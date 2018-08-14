Комментарий: На чем основана уверенность иностранных инвесторов, действующих в Китае?

В марте нынешнего года Торговое представительство США опубликовало доклад №301 и инициировало торговую войну между США и Китаем. В феврале месяце Американская торговая палата в КНР опубликовала «Отчет о деловой среде в Китае в 2018 году», согласно которому 73% американских компаний, действующих в Китае, получили в 2017 году прибыль, а 74% американских компаний намерены увеличить объёмы инвестиций в Китай в 2018 году. 46% респондентов считают, что в следующие три года Китай продолжит открывать свой рынок для иноинвестиций. 62% опрошенных считают, что за прошедшие пять лет значительно повысилась прозрачность правительства Китая в плане административных процессов, обменов информацией и так далее. Отчет показывает, что большинство компаний с участием американского капитала в Китае с оптимизмом смотрит в будущее и позитивно оценивает рынок КНР в общем и целом.

По сообщению Министерства коммерции КНР, в первом полугодии нынешнего года были открыты 29 тыс. 591 компания с участием иностранного капитала (рост на 96,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Объем фактически задействованных иностранных средств составил $68,3 млрд, увеличившись на 4,1%, в частности объем фактически задействованных средств из США увеличился на 29,1%.

Пассивное влияние торговой войны между КНР и США на иностранные инвестиции в Китай проявится вскоре. Однако статистические данные свидетельствуют о том, что Китай по-прежнему остаётся привлекательным направлением инвестирования. На чём базируется оптимизм и уверенность иностранных инвесторов, действующих в Китае? Есть пять ключевых аспектов.

Во-первых, в Китае существуют огромные возможности параллельного роста производства и потребления. Согласно прогнозам, к 2030 году количество людей, относящихся к среднему классу, во всём мире составит 4,9 млрд человек, две трети из которых будут проживать в Азии, а большинство – в Китае. Расширение открытости рынка Китая несёт огромные возможности для стыковки производства и потребления. Китай вносит значительный вклад в рост мировой экономики в качестве страны с высоким потреблением. Японская торговая палата в КНР в «Белой книге о китайской экономике и японских компаниях в 2018 г.» отметила, что японские компании увеличили свои инвестиции в Китай в сфере робототехники и производства запасных частей и элементов, также они постоянно наращивают объёмы инвестиций в сфере услуг и розничной торговли.

Во-вторых, Китай обладает преимуществами в полной промышленной цепочке. Это обеспечивает полную поддержку для создания производственных предприятий с иностранным капиталом. Однако производственная индустрия не может развиваться с нуля. Преимущество Китая заключается в высоком уровне развития промышленности, крупномасштабных производственных мощностях, комплексной инфраструктуре и постоянной оптимизации различных трудовых факторов.

В-третьих, производственные мощности Китая и инновации в развитых странах могут дополнять друг друга. Предприятия и предприниматели в развитых странах обладают сильными инновационными возможностями. Но от фундаментальных исследований, прикладных исследований до коммерциализации и крупномасштабного производства долгий путь. Крупные производственные мощности и большой рынок помогают привлекать инвестиции инновационных зарубежных предприятий в Китай. Это позволяет быстро внедрять зарубежные передовые технологические достижения, минимизировать затраты и быстро коммерциализировать различные проекты.

В-четвертых, хотя влияние торговой войны ещё неочевидно, в целом умеренное восстановление глобальной экономики обеспечит формирование благоприятных внешних условий для привлечения Китаем иностранных инвестиций. В прошлом году по оценкам Международного валютного фонда мировая экономика выросла на 3,8%. В этом году этот показатель составит 3,9%.

В-пятых, Китай продолжает продвигать политику реформ и открытости внешнему миру – поступательно и на практике. 28 июля официально вступил в силу «Перечень отраслей для размещения иностранных инвестиций» в редакции 2018 г. В сфере ограничений на иностранные инвестиции он был сокращен – изъяты 15 из 63 статей, действовавших в 2017 году. В финансовой сфере были отменены ограничения доли иностранных инвестиций, в частности в банковском секторе. В 2021 году будут отменены ограничения доли иностранных инвестиций во всей финансовой сфере. В сфере машиностроения сняты ограничения доли акций иностранных инвестиций в сфере специальных транспортных средств и транспортных средств на новой энергии, в 2020 и 2022 годах будут отменены ограничения доли акций в сфере коммерческого автомобилестроения и использования и в индустрии легковых автомобилей.

Экономика Китая плавно развивается, её огромный рынок и мощности продолжат играть ключевую роль в привлечении иностранных инвестиций. У иностранных инвесторов нет оснований для сомнений в способности Китая привлекать иноинвестиции, торговые войны в этом процессе носят второстепенный характер и не играют критической роли.

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