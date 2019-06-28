Комментарий:Китай объявляет о новых инициативах по формированию высококачественной мировой экономики

14-й саммит «Группы двадцати» 28 июня прошел в Осака. В нем принял участие председатель КНР Си Цзиньпин, который выступил с речью на тему «Рука об руку двигаться вперед, совместно создавать высококачественную мировую экономику». В своем выступлении Си Цзиньпин выдвинул 5 предложений по развитию глобальной экономики в ближайшем будущем.

Спустя 10 лет после международного финансового кризиса мировая экономика вновь оказалась на перепутье. Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард недавно отметила, что два года назад в 75% экономических субъектах мира наметился определенный рост, а в этом году 70% экономик ожидает его снижение. Снижение темпов напоминает вирус, который поражает мировую экономику, и она постепенно теряет свою жизнеспособность, а перспективы ее развития вызывают беспокойство. Мировая экономика вновь оказалась на перепутье, и выбор пути развития главных экономических субъектов сегодня имеет решающее значение и далекоидущие последствия.

Пять основных мер открытости, объявленных Си Цзиньпином, включают ближайшую публикацию нового негатив-списка для иностранных инвестиций на 2019 год, повышение уровня открытости в сельском хозяйстве, горнодобывающей и обрабатывающей промышленности и в сфере услуг; создание шести новых пилотных зон свободной торговли по всей стране; активное расширение импорта, сокращение таможенных пошлин; непрерывное улучшение делового климата, вступление с 1 января 2020 года нового закона об иностранных инвестициях; всестороннее обеспечение равенства, полную отмену ограничений для иностранного капитала в сферах, не оговоренных в негатив-списке; продвижение торгово-экономических переговоров, стремление к скорейшему заключению соглашения о Региональном всеобъемлющем экономическом партнерстве, ускорение переговоров по китайско-европейскому инвестиционному соглашению и соглашению о свободной торговле между Китаем, Японией и Республикой Корея.

В контексте продолжительного распространения протекционизма и унилатерализма, глобальная промышленная структура и финансовая стабильность сталкивается с потрясениями, риски и неопределенность мировой экономики значительно возрастают. Китай первым провозгласил открытое сотрудничество в рамках механизма «Двадцатки», что стало позитивным сигналом для мировой экономики, повысило доверие к мировому рынку и принесло надежду мировому сообществу.

В течение более года в условиях продолжающихся торговых трений, инициированных Соединенными Штатами, Китай предпринял ряд важных мер по расширению открытости, обеспечивающих стабильный и долгосрочный экономический рост. По итогам первых пяти месяцев текущего года экономическая обстановка в Китае в целом была стабильной: общий объем импорта и экспорта в торговом обороте составил 12,1 трлн юаней, увеличившись на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Фактическое использование иностранного капитала составило 369,06 млрд юаней, что более чем в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на то, что Соединенные Штаты непрерывно угрожают повышением пошлин и используют рычаги торговых барьеров, решимость Китая еще шире открыть двери миру — неизменна. Продолжая углубление реформ и расширение открытости, Китай уверен в высококачественном развитии своей экономики. Уже приведенные данные еще раз доказывают, что открытость — это единственный путь к здоровому развитию экономики страны.

Председатель КНР Си Цзиньпин — активный инициатор и практик формирования мировой экономики открытого типа, на многих площадках в рамках саммита он неоднократно призывал к совместному управлению процессами мировой экономики открытого типа для того, чтобы обеспечить ее здоровое развитие и жизнеспособность. Благодаря практике и достижениям открытости в Китае в мире должны осознать ценность китайской мудрости и «китайского проекта».

В настоящее время стремительное развитие науки и техники открыло большие возможности для экономических преобразований и модернизации различных стран, мировая экономика переживает критический период перехода к высококачественному развитию. Протекционизм и односторонний подход, а также торговые трения ведут только к утрате возможностей развития своей собственной страны, а также к созданию препятствий для мировой экономики.

Мир ждет, что лидеры «Двадцатки» сделают мудрый выбор в соответствии с закономерностями экономического развития, и все страны смогут укрепить сотрудничество и предпринять согласованные действия. Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с новыми предложениям на саммите, призывая мир придерживаться реформ и инноваций, раскрыть движущие силы развития; идти в ногу со временем, совершенствовать глобальное управление; не боясь затруднений, прилагать усилия для преодоления узких мест развития; придерживаясь духа партнерства надлежащим образом урегулировать разногласия.

Китай постоянно делится опытом и возможностями развития с другими странами посредством реальных мер расширения открытости. Сегодня весь мир ждет, что саммит «Группы двадцати» в японском городе Осака может дать четкий сигнал о приверженности многосторонности, поддержании международной системы и системы свободной торговли, чтобы совместными усилиями содействовать формированию нового высококачественного развития мировой экономики.

Источник