Комментарии. Протекционизм угрожает остановить рост мирового ВВП



Как смягчить пенсионную реформу и поддержать экономику? По состоянию на 1 июня 2018 года в России наблюдается профицит бюджета почти в 500 млрд руб. Как известно, Банк России осуществляет покупки валюты в интересах Министерства финансов в рамках получения дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет. 131 02:17



Эксперт. Независимость от доллара: малые компании покажут рост Уверенность ФРС в росте американской экономики и стремление более агрессивно повышать ставки привели к укреплению доллара. Это негативный фактор для крупных компаний. Еще один негативный фактор — эскалация торговой войны между США и Китаем. 62 01:37



Медведев назначил ответственных за исполнение нацпроектов Премьер Дмитрий Медведев провел совещание по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Обсудили главный вопрос — кто будет отвечать за их выполнение и как будут финансироваться эти программы. 141 00:45



Германия: политический кризис или только его видимость? Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с условиями главы МВД Хорста Зеехофера в споре по вопросу противодействия нелегальной миграции. Более того: стороны объявили о согласовании некоего плана, содержание которого станет известно только после саммита ЕС. 14 03:27



Мигранты спровоцировали самый жуткий кошмар фрау Меркель Германия может созвать экстренный саммит по вопросам миграции. Об этом пишет газета Build. Ситуация может даже дойти до ультиматума. Во взглядах на миграционное законодательство разошлись Ангела Меркель и глава МВД Германии — господин Зеехофер. 148 04:41



СУЭК вкладывает в производство в Кузбассе 21 млрд рублей Соглашение на миллиарды рублей подписали в Кемеровской области местные власти и бизнес. В частности, СУЭК совместно с Сибирской энергетической компанией направят около 21-го миллиарда на развитие производства в угольном сердце России — Кузбассе. 245 03:35





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