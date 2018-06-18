Комментарии. Протекционизм угрожает остановить рост мирового ВВП

Как смягчить пенсионную реформу и поддержать экономику?
18.06.2018
По состоянию на 1 июня 2018 года в России наблюдается профицит бюджета почти в 500 млрд руб. Как известно, Банк России осуществляет покупки валюты в интересах Министерства финансов в рамках получения дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет.
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02:17
Эксперт. Независимость от доллара: малые компании покажут рост
18.06.2018
Уверенность ФРС в росте американской экономики и стремление более агрессивно повышать ставки привели к укреплению доллара. Это негативный фактор для крупных компаний. Еще один негативный фактор — эскалация торговой войны между США и Китаем.
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01:37
Медведев назначил ответственных за исполнение нацпроектов
18.06.2018
Премьер Дмитрий Медведев провел совещание по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Обсудили главный вопрос — кто будет отвечать за их выполнение и как будут финансироваться эти программы.
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00:45
Германия: политический кризис или только его видимость?
18.06.2018
Канцлер Германии Ангела Меркель согласилась с условиями главы МВД Хорста Зеехофера в споре по вопросу противодействия нелегальной миграции. Более того: стороны объявили о согласовании некоего плана, содержание которого станет известно только после саммита ЕС.
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03:27
Мигранты спровоцировали самый жуткий кошмар фрау Меркель
18.06.2018
Германия может созвать экстренный саммит по вопросам миграции. Об этом пишет газета Build. Ситуация может даже дойти до ультиматума. Во взглядах на миграционное законодательство разошлись Ангела Меркель и глава МВД Германии — господин Зеехофер.
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04:41
СУЭК вкладывает в производство в Кузбассе 21 млрд рублей
18.06.2018
Соглашение на миллиарды рублей подписали в Кемеровской области местные власти и бизнес. В частности, СУЭК совместно с Сибирской энергетической компанией направят около 21-го миллиарда на развитие производства в угольном сердце России — Кузбассе.
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03:35