Комментарий: Европейские вариации на тему “Хватит кормить Кавказ!”

Плакаты с призывом к жителям итальянского региона Венето проголосовать за расширение автономии

Помните, в России пару лет назад довольно громко зазвучал лозунг “Хватит кормить Кавказ!”? Пик его популярности пришелся, кажется, на послекризисный 2011 год. Лозунг имел ярко выраженный националистический и ксенофобский подтекст, но по сути своей выражал требование налогоплательщиков ограничить или даже прекратить бюджетное субсидирование более бедных южных регионов РФ за счет более богатых центральных и северных.

Этот всплеск протестной активности продолжался недолго, движение за изменение системы распределения бюджетных средств дальнейшего развития не получило, а в 2014 году россияне с восторгом подхватили лозунг “Крым наш!” и всячески радовались включению в состав России еще одного дотационного региона.

Схожие тенденции в разных странах ЕС

Пока Россия увлекалась идеей “собирания земель”, в Евросоюзе нарастала противоположная тенденция, и вот сейчас, осенью 2017 года, она во всеуслышание заявила о себе. Как бы ни были различны по форме и по содержанию нелегитимный референдум о независимости Каталонии от Испании и вполне законные консультативные референдумы о расширении автономии итальянских провинций Ломбардия и Венето, их объединяет ярко выраженная общая черта: стремление более богатых регионов ограничить или вовсе прекратить финансовую поддержку более бедных.

Андрей Гурков

С этой точки зрения нынешние события в Испании и Италии вполне можно считать своего рода европейскими вариациями на российскую тему “Хватит кормить Кавказ!”. Действительно, значительная часть каталонцев на наших глазах демонстративно отказывается сейчас “кормить” испанцев, а многочисленные жители промышленно развитых районов вокруг Милана и Венеции идут и голосуют против того, чтобы уплаченные ими налоги продолжали поступать в такие бездонные, с их точки зрения, бочки, как отсталая Сицилия или мафиозная Калабрия.

Тем временем в Шотландии идея независимости во многом подпитывается надеждами на местное нефтяное богатство, которым не хочется делиться с остальной Великобританией. А во Фламандском регионе Бельгии сторонниками дальнейшего обособления от Валлонии движут не только языковые (нидерландский – французский) и религиозные (протестанты – католики) различия, но и четкое осознание экономических преимуществ динамично развивающегося севера страны, обладающего выходом к морю, перед южной глубинкой, все еще отмеченной печатью устаревших и отмирающих отраслей – угольной промышленности и черной металлургии.

Стремление к автономии или региональный налоговый эгоизм?

Так что в разных концах Евросоюза мы имеем сейчас дело с явлением, которое можно назвать стремлением административных единиц к максимальной экономической автономии, хотя вполне допустимо и такое определение: региональный налоговый эгоизм. Причем нередко дело оборачивается откровенным сепаратизмом и угрозой территориальной целостности исторически сложившихся государств.

Если говорить о явных сепаратистах, то их намерение перекраивать общепризнанные границы и дробить территории в эпоху глобального стирания границ и укрупнения рынков путем создания межгосударственных зон свободной торговли представляется в высшей степени контрпродуктивным. Особенно в условиях демократических государств ЕС, где имеются многочисленные легитимные институты и механизмы для отстаивания своих интересов, разрешения конфликтов и поиска компромиссов.

Россия неминуемо столкнется с аналогичным явлением

Куда труднее дать оценку сторонникам расширения налоговой автономии. Хорошо это или плохо, что жители Бергамо или Вероны сегодня куда меньше одержимы идеей единства Италии, чем герой 19-го века, “собиратель земель” Джузеппе Гарибальди и больше думают о развитии свой малой родины, где они хотят тратить налоги на строительство детсадов, оснащение школ новейшим оборудованием, расширение системы экологичного общественного транспорта и повышение качества медицинского обслуживания?

Кстати, с известными оговорками к этому неоднозначному тренду (приоритет местных интересов над общенациональными задачами и проектами) можно отнести и почти повсеместные в последнее время отказы жителей и налогоплательщиков европейских городов от крайне дорогостоящих и портящих экологию Олимпиад.

Только что жители австрийского региона Тироль проголосовали против подачи Инсбруком заявки на проведение зимних Игр 2026 года. Ранее в этом году от борьбы за право принимать летнюю Олимпиаду под давлением общественности отказался Будапешт, до этого в ходе референдумов сказали “нет” Гамбург и Мюнхен.

В общем, нежелание преуспевающих территорий и дальше “кормить других”, будь то бедные регионы или амбициозные начальники, набирает силу в Евросоюзе, а потому требует анализа, осмысления и какой-то реакции в виде изменений в региональной и налоговой политике. Повнимательнее присмотреться ко всему этому стоит и Российской Федерации, до которой рано или поздно доходят многие европейские тренды.

Ведь можно не сомневаться: тема распределения доходов государства между субъектами РФ неминуемо вновь окажется в России на повестке дня, особенно если денег из-за отсутствия экономических и институциональных реформ станет еще меньше, а число дотационных регионов еще больше возрастет. Хотелось бы верить, что тема вернется в виде широкой и конструктивной общественной дискуссии о подлинном федерализме, а не под гаденьким лозунгом “Хватит кормить Кавказ!”.