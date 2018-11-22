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Комитет Совета федерации рекомендовал Совбезу обновить политику ядерного сдерживания

Политика 22 Ноя 2018
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  • Комитет Совета федерации рекомендовал Совбезу обновить политику ядерного сдерживания  Коммерсантъ

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