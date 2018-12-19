Комитет Рады одобрил закон о языке после рассмотрения 2059 поправок — Деловая столица

Комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности решил вынести законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного на рассмотрение парламента во втором чтении

Об этом сообщил вице-премьер Вячеслав Кириленко на своей странице в Твиттере, передает «ДС».

«Вместе с общественностью провели гигантскую работу — рассмотрено 2059 поправок. На очереди окончательное одобрение парламентом», ­ написал он.

Напомним, что Верховная Рада приняла в первом чтении доработанный законопроект о языке в Украине в октябре. Его внесли 77 депутатов. Документ регулирует применение украинского во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

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