Комитет по свободе слова рассмотрит «закон о дематюкации» 10 июля. Новости политики

Комитет по вопросам свободы слова и информационной политики 10 июля рассмотрит законопроект № 10414 «О противодействии сквернословию»

Об этом написала глава комитета Виктория Сюмар на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«Решили последнее заседание посвятить таки законодательной инициативе госпожи Богомолец. Из подробностей этого документа — исключительный перечень «матов» должен утверждать Кабмин. Думаю, это идеальная тема для рассмотрения следующей Рады и следующего Кабинета министров», — написала Сюмар.

Как сообщала «ДС», в Верховную Рад был внесен законопроект о запрете употребления нецензурной лексики. Инициатор законопроекта «О противодействии сквернословию» (о дематюкацию языка) (о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о дематюкацию языка) №10414 — Ольга Богомолец.

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