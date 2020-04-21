Комиссия за эквайринг должна быть на уровне стоимости инкассации

Поскольку в условиях распространения пандемии коронавируса дистанционная торговля становится все более важной для населения и предприятий, Банк России принял решение ограничить максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам и установить их на период с 15 апреля по 30 сентября 2020 года на уровне не более 1%.

Как вводимые меры повлияют на переход бизнеса в онлайн-формат и кто выиграет от новой инициативы – на эти вопросы портала retail-loyalty отвечает Владимир Бакин, руководитель финансовой службы Wildberries.

Retail & Loyalty: Насколько предлагаемые меры будут способствовать более оперативному переводу торгового бизнеса, особенно малого, на онлайн?

В. Бакин: Снижение комиссии за эквайринг, безусловно способствует более быстрому переходу ритейлеров в сегмент e-commerce. Повышение доступности онлайн-платежей является ощутимой поддержкой для российских предпринимателей, так как позволяет предпринимателям ускорить переход собственного бизнеса в онлайн, что крайне актуально в условиях постоянно растущей ситуации экономической неопределенности.

Тем не менее, мы считаем предлагаемый размер ограничения в 1% недостаточным и выступаем за его снижение. Высокие тарифы на эквайринг существенно тормозят развитие онлайн-коммерции в стране, а сама комиссия должна быть на сопоставимом уровне со стоимостью обслуживания наличных средств (инкассации) и не превышать 0,4%.

Retail & Loyalty: Кто видится основным бенефициаром новой инициативы?

В. Бакин: Снижение комиссии за безналичный расчёт позволяет представителям малого и среднего бизнеса сократить расходы на банковское обслуживание платежей и перенаправить эти средства на развитие и продвижение собственного бизнеса онлайн.

Кроме того, снижение комиссии за банковское обслуживание платежей позволит предпринимателям предлагать свои товары по более низкой цене, что, безусловно обрадует покупателей.

Увеличение количества онлайн-платежей также позволяет сдержать распространение коронавирусной инфекции за счет отказа от наличных денег и карт.

Источник: retail-loyalty.org





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